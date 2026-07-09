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Mundial 2026

¿Por qué no juega Hakim Ziyech en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El atacante fue figura en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero no está presente en el Mundial actual.

Hakim Ziyech no disputará los cuartos de final entre Francia y Marruecos
© Getty ImagesHakim Ziyech no disputará los cuartos de final entre Francia y Marruecos

Marruecos está a un paso de volver a alcanzar las semifinales del Mundial 2026. El combinado africano llegó a esa instancia en Qatar 2022 y ahora deberá enfrentar en cuartos de final a la selección que lo eliminó en aquella oportunidad: Francia.

Los Leones del Atlas lograron mantener el nivel desde aquella cita mundialista en Doha, tanto así que se consgraron campeones de la Copa Africana (aunque con polémica). Ahora, tendrán una prueba de fuego contra Les Bleus, pero esta vez no contarán con Hakim Ziyech, uno de los jugadores más importantes de la historia del seleccionado marroquí.

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Hakim Ziyech no juega el Mundial 2026 con Marruecos (Getty Images)

Hakim Ziyech no juega el Mundial 2026 con Marruecos (Getty Images)

¿Por qué Hakim Ziyech no juega con Marruecos en el Mundial 2026?

Si bien Ziyech supo ser pieza clave de la Selección de Marruecos, sobre todo en el Mundial de Qatar 2022, no fue considerado por Mohamed Ouahbi para la lista de convocados de esta Copa del Mundo.

Actualmente, Hakim Ziyech tiene 33 años y se desempeña en el Wydad Casablanca de Marruecos. Cabe recordar que en el pasado destacó en importantes clubes como Chelsea o Ajax.

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Leandro Barraza
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