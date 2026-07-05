¿Por qué no juega Hirving ‘Chucky’ Lozano en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El atacante mexicano no será parte del duelo del Tri ante los Three Lions por el certamen internacional.

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Ambos conjuntos van por el pasaje a la siguiente ronda.

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Para este compromiso, el director técnico Javier Aguirre no contará con un jugador que supo ser una figura del equipo. El atacante Hirving Lozano no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que no fue convocado al torneo por su falta de rodaje en su equipo, San Diego FC.

¿Quién será el reemplazo de Hirving Lozano en México vs. Inglaterra?

Con esta noticia, Roberto Alvarado es parte de la alineación titular como viene siendo desde el inicio del torneo y conformorá la ofensiva del equipo nacional junto a Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¿Cuál será la alineación de México vs. Inglaterra sin Hirving Lozano?

Sin Hirving Lozano, el conjunto tricolor formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto europeo: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Mora; Alvarado, Jiménez y Quiñones.