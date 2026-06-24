¿Por qué no juega Hirving Lozano en República Checa vs. México por el Mundial 2026?

El Chucky no disputó ningún minuto en la Copa del Mundo 2026 y el partido contra República Checa no será la excepción.

México enfrenta a República Checa en el Estadio Azteca por la última jornada del Grupo A. Debido a que el Tri ya aseguró su clasificación como líder, Javier Aguirre le dará descanso a algunos titualres y hay futbolistas que podrán sumar sus primeros minutos en este Mundial 2026. Sin embargo, Chucky Lozano no será uno de ellos.

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¿Por qué no juega Chucky Lozano en República Checa vs. México?

La razón por la que Chucky Lozano no juega este miércoles ante República Checa tiene que ver con que Javier Aguirre no lo convocó para la Copa del Mundo 2026. Si bien Hirving fue importante en los procesos mundialistas de 2018 y 2022, perdió su lugar en la convocatoria para el presente torneo.

Aunque Lozano tiene apenas 30 años y está vigente, su presente a nivel club fue el que lo apartó de este Mundial. Chucky llegó como jugador franquicia al San Diego FC de la MLS, pero fue apartado del equipo por un conflicto con su director técnico.

Hirving Lozano no juega el Mundial 2026 con México (Getty Images)

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Esto hizo que Lozano llegara al Mundial sin ritmo futbolístico, tanto así que ni siquiera fue incluido en la prelista de 55 jugadores. Depende de él revertir su situación en San Diego o buscar cambiar de aires si aspira a jugar el Mundial 2030.

En síntesis