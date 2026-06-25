La Tri venció a los Teutones y un cálculo lo coloca como principal rival del Tri para la siguiente instancia del certamen internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador venció 2-1 a Alemania está prácticamente clasificado a 16avos de Final tras haber acabado con 4 puntos en la Tabla de Terceros. La victoria de Costa de Marfil 2-0 sobre Curazao lo relegó a la tercera colocación.

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Ahora el equipo al mando de Sebastián Beccacece quedó primero en la tabla de terceros con 4 puntos y una diferencia de gol de +0. Con este panorama, el equipo sudamericano está adentro prácticamente de la siguiente fase y ya hace cuentas para ver cuál puede ser su rival.

El medio The Athletic realizó un cálculo matemático sobre los resultados que se pueden dar con los partidos que quedan de la última jornada de la Fase de Grupos y podría enfrentar a México en la próxima fase. Si bien el Tri estaría enfrentando a Escocia por ahora, los partidos que queden dejarían resultados que cambiarían las combinaciones para que se de un México vs. Ecuador.

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De hecho, el cuadro europeo quedaría relegada con 15%. En tanto, con mucho menos posibilidades aparecen Uruguay, Cabo Verde, España, Arabia Saudita y Senegal. De esa manera, podría haber un duelo 100% latinoamericano en el mata-mata. De momento, Ecuador estaría enfrentando a Inglaterra.

¿Cuándo y dónde juega México por los 16avos de Final del Mundial 2026?

En lo que respecta a la fecha y sede de este compromiso, el conjunto dirigido por Javier Aguirre estará jugando por los 16avos de Final el próximo martes 30 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

En síntesis

Ecuador venció 2-1 a Alemania , logrando 4 puntos en la tabla de terceros.

, logrando 4 puntos en la tabla de terceros. México podría enfrentar a Ecuador en 16avos de final, según proyecciones de The Athletic.

en 16avos de final, según proyecciones de The Athletic. México jugará el 30 de junio a las 19:00 en el Estadio Azteca.