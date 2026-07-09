El delantero de Bayern Múnich marcó en todos los partidos de la fase de grupos, pero quedó descartado para el choque de este jueves en Boston.

Marruecos enfrentará a Francia este jueves desde las 14:00 hs (CDMX) sin una de sus principales figuras. El campeón de África y Les Bleus se ven las caras por los cuartos de final del Mundial 2026 en Boston, pero ya hay una baja de peso confirmada en Los Leones del Atlas: Ismael Saibari.

Publicidad

El delantero de 25 años se mostró implacable en la fase de grupos, instancia en la que marcó tres goles (uno por partido). Sin embargo, por desgracia para Mohamed Ouahbi -DT de Marruecos- no podrá contar con él en el decisivo choque con Francia.

¿Por qué no juega Ismael Saibari en Francia vs. Marruecos?

Saibari no jugará los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Francia y Marruecos debido a que sufrió una lesión en los octavos de final ante Canadá. El atacante de Bayern Múnich tuvo que abandonar el campo a los 22 minutos y no llegó a recuperarse para el duelo de este jueves.

Ismael Saibari se lesionó ante Canadá (Getty Images)

Publicidad

Puntualmente, Ismael Saibari sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho. En la previa del choque con Francia, el entrenador Ouahbi declaró: “Hoy no está listo, es demasiado pronto. Espero que pueda estar disponible para el próximo partido“.

En caso de avanzar, Marruecos enfrentaría en semifinales al ganador del cruce entre España y Bélgica. Según las declaraciones del estratega del combinado africano, Saibari sí podría disputar ese encuentro.

En síntesis

Ismael Saibari se pierde el duelo ante Francia por una distensión en los isquiotibiales.

se pierde el duelo ante Francia por una distensión en los isquiotibiales. Francia y Marruecos juegan los cuartos de final este jueves a las 14:00 hs.

juegan los cuartos de final este jueves a las 14:00 hs. 3 goles anotó el delantero en la fase de grupos antes de su lesión.