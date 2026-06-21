Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Bélgica vs. Irán según la IA

Bélgica e Irán se enfrentan hoy, domingo 21 de junio de 2026, por la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026, en una previa que deja una lectura bastante clara: el cuadro europeo parte como favorito, aunque bajo una lógica de triunfo trabajado.

Bélgica vs. Irán se juega a las 13:00 (CDMX) en el Estadio SoFi de Inglewood, con dos selecciones que llegan igualadas en puntos pero no en los pronósticos. Irán aparece 2º del grupo con 1 punto tras el 2-2 ante Nueva Zelanda, mientras que Bélgica es 3º también con 1 unidad después del 1-1 frente a Egipto.

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Con ese contexto, la estimación de la IA perfila a Bélgica como el equipo más fuerte del cruce por el Mundial 2026. La lectura previa apunta a un triunfo controlado del equipo belga, con margen corto, pero suficiente.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Bélgica sobre Irán

Favoritismo y contexto de grupo: Bélgica llega como clara favorita para los análisis previos de los especialistas debido a que tiene mayor jerarquía en el plantel con respecto a Irán.

para los análisis previos de los especialistas debido a que tiene mayor jerarquía en el plantel con respecto a Irán. Proyección ofensiva belga: el modelo concentra más volumen ofensivo del lado europeo. Kevin De Bruyne aparece con 0.36 goles y 0.28 asistencias proyectadas, Charles De Ketelaere con 0.38 goles y Leandro Trossard con 0.33 goles . Ese bloque de ataque sostiene por qué el pronóstico sigue inclinándose hacia Bélgica incluso sin haber mostrado su mejor versión en el estreno.

el modelo concentra más volumen ofensivo del lado europeo. aparece con y proyectadas, con y con . Ese bloque de ataque sostiene por qué el pronóstico sigue inclinándose hacia incluso sin haber mostrado su mejor versión en el estreno. Partido trabajado, no paseo: el favoritismo belga tiene matices claros. Jérémy Doku no jugará por enfermedad, Bélgica viene de un 1-1 ante Egipto y, del otro lado, Irán llega tras un 2-2 con Nueva Zelanda, con Mehdi Taremi como principal amenaza. Además, Rudi García ya advirtió el tipo de rival que espera: un equipo que corre mucho, defiende bien y es fuerte a balón parado.

Bélgica parte como favorito según la IA (Getty Images)

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¿Qué dijo la IA sobre Bélgica vs. Irán en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Bélgica 2-1 Irán”.

La proyección de la IA apunta a una victoria belga por 2-1, una línea que encaja con casi todas las señales principales del cruce. Bélgica parte como clara favorita, tiene mejores proyecciones ofensivas individuales y, además, llega con una garantía más sólida en el arco: Alireza Beiranvand aparece con 1.89 goles recibidos proyectados y 4.06 atajadas, mientras que Thibaut Courtois queda en 0.80 goles recibidos.

El 2-1 también resulta un escenario más factible que mantener el arco en cero frente a Irán. El conjunto asiático marcó 2 goles en su debut, generó 1.4 xG y mantiene en Taremi a su referente ofensivo más peligroso. Por eso el pronóstico no apunta a una goleada ni hacia un 2-0 demasiado limpio: el favoritismo belga existe, pero el rival sí tiene argumentos para competir y encontrar una ocasión de gol.

Aun así, la tesis central no cambia. Rudi García se mostró muy confiado antes del partido y dijo que está completamente seguro de que Bélgica estará bien y ganará, una frase que acompaña el clima de la previa sin convertirlo en garantía. Como apoyo secundario, la cuota de 1.80 para la opción de más de 2.5 goles también encaja con un marcador de tres tantos, aunque el análisis principal sigue siendo futbolero: Bélgica parte como favorita, pero en un duelo más cerrado que cómodo.

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Cómo llegan Bélgica e Irán al partido

La novedad principal de Bélgica pasa por la baja de Jérémy Doku por enfermedad, a la que se suma la ausencia de Zeno Debast. En ataque, el peso ofensivo recae sobre Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere, mientras que Romelu Lukaku sigue como opción importante, aunque podría volver a iniciar desde el banco.

Irán llega después del 2-2 con Nueva Zelanda, también con cinco días completos de descanso, con un 4-4-2 y sin bajas confirmadas. Mehdi Taremi es la amenaza más clara de un equipo que ya mostró capacidad para anotar en su estreno. Como tema secundario, desde el entorno iraní hubo quejas por los tiempos de viaje y preparación previos al juego, un contexto que suma ruido a la previa, pero no mueve el favoritismo general.

En síntesis

Bélgica e Irán se enfrentan a las 13:00 horas en el Estadio SoFi.

se enfrentan a las 13:00 horas en el Estadio SoFi. El futbolista Kevin De Bruyne liderará el ataque belga ante la baja de Jérémy Doku.

liderará el ataque belga ante la baja de Jérémy Doku. La Inteligencia Artificial predijo un resultado exacto de triunfo 2-1 a favor de Bélgica.