¿Por qué no juega Joao Félix en Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional?

Conoce el motivo por el que el delantero del Al-Nassr no es parte de la nómina inicialista.

Este miércoles, Portugal se enfrenta a Nigeria en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026 y el combinado luso no contará con Joao Félix desde el arranque. A continuación, te contamos el motivo de su ausencia en el esquema inicial de una selección que busca llegar con paso perfecto a la Copa del Mundo.

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El motivo por el que Joao Félix no juega vs. Nigeria

La decisión de dejar fuera del once titular al atacante del Al-Nassr corresponde de forma estricta a una postura táctica del entrenador Roberto Martínez. El DT español optó por mantener al habilidoso futbolista en el banco de los suplentes, una situación idéntica a la que se vivió en el reciente partido de preparación frente a la selección de Chile.

A pesar de que el panorama lucía ideal para su regreso debido a la baja obligada de Rafael Leao por una tarjeta roja en el duelo anterior, el director técnico prefirió resguardarlo. La alineación titular de los europeos no incluyó el nombre de Félix para esta tarde y, en su lugar, los encargados de acompañar a Cristiano Ronaldo en el frente de ataque son Pedro Neto y Francisco Trincao.

Con este movimiento, Martínez deja claro que las jerarquías en el vestuario cambiaron drásticamente con respecto a procesos anteriores. Félix deberá aguardar por una oportunidad en la segunda mitad para demostrar sus capacidades y convencer al seleccionador de su valía, en un ciclo donde la competencia interna por un puesto en la ofensiva se encuentra al rojo vivo.

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En síntesis