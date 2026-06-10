¿Por qué no juega Joao Félix en Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional?

Este miércoles, Portugal se enfrenta a Nigeria en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026 y el combinado luso no contará con Joao Félix desde el arranque. A continuación, te contamos el motivo de su ausencia en el esquema inicial de una selección que busca llegar con paso perfecto a la Copa del Mundo.
El motivo por el que Joao Félix no juega vs. Nigeria
La decisión de dejar fuera del once titular al atacante del Al-Nassr corresponde de forma estricta a una postura táctica del entrenador Roberto Martínez. El DT español optó por mantener al habilidoso futbolista en el banco de los suplentes, una situación idéntica a la que se vivió en el reciente partido de preparación frente a la selección de Chile.
A pesar de que el panorama lucía ideal para su regreso debido a la baja obligada de Rafael Leao por una tarjeta roja en el duelo anterior, el director técnico prefirió resguardarlo. La alineación titular de los europeos no incluyó el nombre de Félix para esta tarde y, en su lugar, los encargados de acompañar a Cristiano Ronaldo en el frente de ataque son Pedro Neto y Francisco Trincao.
Con este movimiento, Martínez deja claro que las jerarquías en el vestuario cambiaron drásticamente con respecto a procesos anteriores. Félix deberá aguardar por una oportunidad en la segunda mitad para demostrar sus capacidades y convencer al seleccionador de su valía, en un ciclo donde la competencia interna por un puesto en la ofensiva se encuentra al rojo vivo.
¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Nigeria por el amistoso previo al Mundial 2026?
En síntesis
- Portugal se enfrenta a Nigeria este miércoles en el último amistoso previo al Mundial.
- Roberto Martínez decidió dejar al atacante João Félix en el banco de suplentes.
- Pedro Neto y Francisco Trincão acompañarán a Cristiano Ronaldo en el frente de ataque.