Cada cuatro años, cuando se disputa la Copa Mundial de la FIFA, además del fanático futbolero que sigue habitualmente las grandes ligas aparece otro tipo de público. Una audiencia que no acostumbra quizá a ver los partidos de clubes pero que fanatiza por los Mundiales, momento donde se pone al día y se empapa de muchas cuestiones que otros ya saben o conocen.

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Dentro de ese grupo de aficionados que no son seguidores del futbol de Europa con los equipos más importantes, un futbolista particular se ha vuelto popular en redes sociales. El jugador de la Selección de España que usa pelo suelto y tiene unos rulos envidiables, pero a la vez un aspecto físico que no se ve comúnmente en los deportistas de esta disciplina de alto rendimiento.

En este sentido, para aquellos que todavía no lo tienen tan visto, vale presentar a Marc Cucurella, lateral izquierdo titular de la ‘Furia Roja’, el seleccionado nacional de España. El marcador de punta es considerado hoy en día uno de los mejores en su puesto en todo el planeta, por sus virtudes para asociarse y proyectarse en ataque, pero sobre todo para defender férreamente.

Marc Cucurella, el mejor ‘3’ del Mundial 2026 [Foto: Getty]

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Muy pronto, este defensa se volverá mucho más popular y reconocido: es que en este mercado de fichajes se convirtió en refuerzo de Real Madrid. Hasta hace algunas semanas, Marc Cucurella seguía perteneciendo al Chelsea de Inglaterra. Sin embargo, en el inicio de este libro de pases el ‘Merengue’ compró su ficha en 55 millones de euros, más otros 5 millones en complementos.

El lateral izquierdo de la Selección de España tiene 27 años y nació en el barrio de Alella en Catalunya. Lo curioso de este movimiento de mercado que dará es que surgió en las fuerzas básicas del FC Barcelona (La Masía) y ahora irá a su archirrival. Sin embargo, allí casi no tuvo lugar y luego tuvo pasos por Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea, donde mostró su mejor versión.

Junto al primer equipo de su país, Marc Cucurella disputó todos los partidos del Mundial 2026, todos de titular, donde entre ellos brindó dos asistencias y apenas encajó un gol. Suma seis vallas invictas en esas siete presentaciones, y será parte de la alineación inicial de España ante la Selección Argentina en la gran final que se jugará el próximo domingo en el MetLife Stadium.