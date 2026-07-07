Suiza y Colombia se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial. El motivo por el que Johan Manzambi no juega.

Suiza se enfrenta con Colombia este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Vancouver.

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Para cada selección los partidos son cada vez más difíciles a medida que un equipo va avanzando. Suiza se enfrenta con una Colombia que está jugando muy bien y deberá tener una gran actuación para avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, Johan Manzambi no está disponible para el juego.

La lesión de Johan Manzambi

Johan Manzambi no juega con Suiza ante Colombia por lesión. El diario suizo Blick informó que el futbolista se lesionó la rodilla en el entrenamiento previo al partido por los octavos de final.

Es una baja dura para Suiza debido a que Johan Manzambi ha sido uno de los mejores futbolistas del conjunto europeo a lo largo de la Copa del Mundo con dos goles ante Bosnia, una anotación frente a Canadá y un total de dos asistencias.

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Lo que se informó en principio es que la lesión no es grave, aunque habrá que ver si Johan Manzambi podría jugar en caso de que Suiza avance. El entrenador Murat Yakin deberá reformular un poco su ataque con la ausencia del jugador del Friburgo.

En síntesis