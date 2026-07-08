¿Enner Valencia no quiere saber de México?

En los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Ecuador tuvo que enfrentarse a México, un país en donde el futbolista ya había tenido pasado, y donde actualmente estaba jugando. Sin embargo, el resultado de este duelo fue la eliminación del conjunto ecuatoriano, donde uno de los más señalados fue el histórico jugador, Enner Valencia.

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En lo mental, eso impactó de gran manera, ya que se reveló que después de terminar el duelo el futbolista habría mencionado su retiro. Que aunque parecía normal en el caso de un Mundial con Selección, no ponía en riesgo sus demás compromisos, pero todo era cuestión de que se hablara de manera interna y con su familia.

Enner Valencia se va de Pachuca

Sin embargo, este miércoles, días después de esta eliminación, el conjunto de Pachuca, donde actualmente jugaba, emitió un comunicado a la afición en donde da a conocer que tras el cumplimiento de contrato no habría una renovación y el futbolista ecuatoriano terminaría su relación con el conjunto hidalguense para el Apertura 2026.

“El Club de Futbol Pachuca informa que tras haber cumplido de manera satisfactoria y a cabalidad el contrato laboral de un año con los Tuzos y tras finalizar su segunda etapa con nuestra institución, el jugador Enner Valencia emprenderá un nuevo camino en su carrera profesional”. Comunicado de Pachuca

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Aunque no detallan cuál sería el destino del futbolista, todo apunta a que no sería el fin de su carrera como se pensaba después de que quedó eliminado del Mundial, sino que explorará otras opciones para continuar en el futbol. Se espera que en los próximos días sea el propio jugador quien revele esta información en caso de ya tener un nuevo plantel.

En síntesis

Enner Valencia: terminó su contrato con Pachuca y no jugará el Apertura 2026.

terminó su contrato con Pachuca y no jugará el Apertura 2026. Ecuador: fue eliminado por México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

fue eliminado por México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Club Pachuca: anunció este miércoles el fin de la segunda etapa del delantero ecuatoriano.