Colombia se enfrenta con Suiza este martes 7 de julio por el gran partido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro de la Tricolor comienza a las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Vancouver.
Colombia es uno de los equipos que mejor ha jugado a lo largo de la Copa del Mundo. Por eso en la previa es leve favorita a avanzar a los cuartos de final, pero Suiza es un rival duro que le hará las cosas difíciles al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.
El posible futuro rival de Colombia
Si Colombia vence a Suiza este martes en el Estadio Vancouver, entonces el equipo sudamericano se enfrentará con Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
El partido de Colombia frente a Argentina sería el próximo sábado 11 de julio. El juego está programado para las 19:00hs (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Estadio Kansas City.
Colombia y Argentina se volverían a ver las caras después de disputar la final de la Copa América 2024, en la que la Albiceleste se coronó como campeona tras ganar 1-0 en el tiempo suplementario con gol de Lautaro Martínez.
En síntesis
¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones confirmadas de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026
- Colombia enfrenta a Suiza el 7 de julio en el Estadio Vancouver por octavos.
- El ganador jugará contra Argentina el 11 de julio en cuartos de final.
- El técnico Néstor Lorenzo dirige a la selección de Colombia en el Mundial 2026.