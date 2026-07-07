Colombia se enfrenta con Suiza buscando clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Colombia se enfrenta con Suiza este martes 7 de julio por el gran partido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro de la Tricolor comienza a las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Vancouver.

Publicidad

Colombia es uno de los equipos que mejor ha jugado a lo largo de la Copa del Mundo. Por eso en la previa es leve favorita a avanzar a los cuartos de final, pero Suiza es un rival duro que le hará las cosas difíciles al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

El posible futuro rival de Colombia

Si Colombia vence a Suiza este martes en el Estadio Vancouver, entonces el equipo sudamericano se enfrentará con Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El partido de Colombia frente a Argentina sería el próximo sábado 11 de julio. El juego está programado para las 19:00hs (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Estadio Kansas City.

Publicidad

Colombia y Argentina se volverían a ver las caras después de disputar la final de la Copa América 2024, en la que la Albiceleste se coronó como campeona tras ganar 1-0 en el tiempo suplementario con gol de Lautaro Martínez.

En síntesis