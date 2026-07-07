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Mundial 2026

Si Colombia le gana a Suiza: cuándo, dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

Colombia se enfrenta con Suiza buscando clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Colombia busca clasificar a los cuartos de final
© Getty ImagesColombia busca clasificar a los cuartos de final

Colombia se enfrenta con Suiza este martes 7 de julio por el gran partido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro de la Tricolor comienza a las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Vancouver.

Colombia es uno de los equipos que mejor ha jugado a lo largo de la Copa del Mundo. Por eso en la previa es leve favorita a avanzar a los cuartos de final, pero Suiza es un rival duro que le hará las cosas difíciles al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

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El posible futuro rival de Colombia

Si Colombia vence a Suiza este martes en el Estadio Vancouver, entonces el equipo sudamericano se enfrentará con Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El partido de Colombia frente a Argentina sería el próximo sábado 11 de julio. El juego está programado para las 19:00hs (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Estadio Kansas City.

Colombia y Argentina se volverían a ver las caras después de disputar la final de la Copa América 2024, en la que la Albiceleste se coronó como campeona tras ganar 1-0 en el tiempo suplementario con gol de Lautaro Martínez.

En síntesis

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¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones confirmadas de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026

  • Colombia enfrenta a Suiza el 7 de julio en el Estadio Vancouver por octavos.
  • El ganador jugará contra Argentina el 11 de julio en cuartos de final.
  • El técnico Néstor Lorenzo dirige a la selección de Colombia en el Mundial 2026.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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