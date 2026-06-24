¿Por qué no juega Johan Vásquez en México vs. República Checa por el Mundial 2026?

Se termina la Fase de Grupos para la Selección Mexicana. Después de haber derrotado a Sudáfrica, en el juego inaugural en CDMX, y a Corea del Sur, en la segunda presentación en el Akron de Guadalajara, los dirigidos por Javier Aguirre afrontarán la última prueba correspondiente a esta instancia. El Estadio Azteca estallará de aficionados para el partido de HOY miércoles 24 de junio, a las 19:00 (hora local) y ante una República Checa que llega necesitada por puntos.

Publicidad

Con la clasificación y el liderazgo asegurados, el entrenador del Tri movió su habitual alineación ideal. Por tercera vez consecutiva en esta Copa del Mundo 2026, el Vasco Aguirre cambiará su dupla de defensores centrales. Johan Vásquez mirará el duelo contra los europeos desde la banca y la zaga estará compuesta por Israel Reyes y César Montes, quien ya cumplió con la suspensión.

Johan Vásquez sigue siendo indiscutido para Javier Aguirre (Getty Images)

¿Por qué no juega Johan Vásquez ante República Checa?

Johan Vásquez fue titular en los dos primeros partidos de este Mundial 2026 y sigue siendo indispensable en la Selección Mexicana. El motivo de la ausencia del futbolista del Genoa tiene que ver con un recambio lógico de un equipo que ya tiene todo definido. El elemento con pasado en Pumas UNAM descansará y se mentalizará en lo que viene: el duelo de 16avos de Final en Ciudad de México.

Publicidad

La alineación de México para enfrentar a República Checa

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César Montes

Mateo Chávez

Luis Romo

Edson Álvarez

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Roberto Alvarado

DT: Javier Aguirre

En síntesis