¿Por qué no juega Guillermo ‘Memo’ Ochoa en República Checa vs. México por el Mundial 2026?

El histórico guardameta del Tri no integra el once inicial para el último partido del Grupo A. Conoce el motivo.

Fin del misterio: Guillermo Ochoa no será titular ante República Checa. Los aficionados esperaban ver al Memo en la alineación de México para que sume minutos en esta Copa del Mundo, pero finalmente el experimentado guardameta no jugará de arranque.

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Ochoa es un histórico del Tri y se esperaba verlo de titular tomando en cuenta que México ya aseguró la clasificación como líder del Grupo A. De hecho, Javier Aguirre alineó a algunos futbolistas que todavía no gozaron de minutos en este Mundial, pero el Memo no será uno de ellos.

Memo Ochoa es suplente en México por tercer partido consecutivo (Getty Images)

La ausencia de Guillermo Ochoa tiene que ver con una decisión de Aguirre, ya que el Memo está en condiciones de ponerse los guantes. Sin embargo, el Vasco optó por mantener a Raúl Rangel en la portería.

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Memo Ochoa ya fue parte de Mundiales sin sumar minutos

El partido era una chance inmejorable de Ochoa para jugar en este Mundial y, salvo que ingrese en el complemento, difícilmente lo haga más adelante. No obstante, no es la primera vez que el Memo es parte de una Copa del Mundo sin jugar: en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue convocado y no sumó minutos.

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