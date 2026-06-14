¿Por qué no juega Jurriën Timber en Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Países Bajos y Japón se enfrentan en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 desde las 14:00 hs de la CDMX. El conjunto europeo aparece como favorito en la previa, aunque sabe que tendrá enfrente a un rival que suele crecer cuando enfrenta a las grandes potencias.
Los neerlandeses llegan con la ilusión de comenzar el torneo con una victoria y soñar con la clasificación a la próxima instancia del certamen internacional. Sin embargo, no todas son buenas noticias para Ronald Koeman y su cuerpo técnico.
Una de las ausencias más importantes en la convocatoria es la de Jurriën Timber, defensor que venía siendo una pieza importante dentro del seleccionado y que apuntaba a tener un rol protagónico en la Copa del Mundo, pero finalmente fue baja en la lista.
Timber es baja en Países Bajos (Getty Images)
El futbolista de 24 años no logró recuperarse completamente de una lesión en la ingle y los médicos determinaron que no estaba en condiciones de disputar el torneo sin correr riesgos. Por ese motivo, se tomó la decisión de desafectarlo de la lista definitiva.
El mensaje de Países Bajos tras la baja de Timber
“Jurriën Timber se pierde la Copa Mundial de 2026. El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán. Estamos contigo, Jurriën“, expresaron desde el combinado europeo.
En sintesis
- Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo en el Mundial 2026 a las 14:00.
- El defensor Jurriën Timber se pierde el Mundial debido a una lesión en la ingle.
- El director técnico Ronald Koeman deberá buscar alternativas defensivas ante la baja de Timber.