El capitán del seleccionado campeón del mundo no figura en el equipo titular para esta tarde. El motivo.

En uno de los platos fuertes de la jornada de amistosos internacionales, Argentina y Honduras protagonizarán un atractivo encuentro esta tarde en los Estados Unidos. Será un duelo atípico ya que ninguno de los dos presentará su “equipo A”, por las bajas importantes que se podrán ver en ambas escuadras contrincantes.

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En el caso de la ‘Albiceleste’, serán todavía más notorias por los nombres pesados que no saldrán de arranque al campo de juego del Kyle Field Stadium, donde se jugará el partido. Lionel Messi será la ausencia más destacada en el vigente campeón del mundo, representando una sorpresa para muchos de los espectadores del juego.

Muchos de los que consiguieron su boleto para asistir al compromiso todavía no están al tanto de que el ’10’ no será titular. En esta oportunidad, el capitán no iniciará el amistoso ya que arrastra una sobrecarga muscular. En toda la semana, Lionel Messi no pudo sentirse al ciento por ciento en los entrenamientos y no será arriesgado hoy.

Argentina sale sin Lionel Messi esta tarde [Foto: Getty]

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Ahora bien, para consuelo de los presentes, el referente de la Selección Argentina sí podría sumar algunos minutos, aunque no muchos, en el complemento ante Honduras. Según reveló el entrenador de la ‘Albiceleste’, Lionel Messi estará en el banco de suplentes y puede ingresar un rato, solamente si el propio jugador se ve en condiciones de hacerlo.

La salida de Lionel Messi no será la única en la alineación de Argentina para enfrentar a sus pares de Honduras. La escuadra que defenderá el título en el Mundial 2026, sólo utilizará tres habituales titulares esta tarde en el amistoso. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada, los únicos fijos que comenzarán el encuentro.

La alineación titular de Argentina ante Honduras:

Estos son los once iniciales elegidos por Lionel Scaloni para medirse en un amistoso contra Honduras:

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