¡La defensora del título tiene sus elegidos! La Selección Argentina, una de las que mantuvo el misterio hasta el final, anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026. Tras haber conquistado su tercer trofeo en la edición pasada, la ‘Albiceleste’ viajará a Norteamérica con una delegación repleta de varios de los campeones del mundo.

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La primera certeza tiene que ver con que, luego de la lesión que lo obligó a salir en el último juego de su equipo, Lionel Messi encabeza la lista de citados. El capitán de Inter Miami portará el gafete de su seleccionado en la cita mundialista. Detrás suyo, marcharán muchos de los conocidos y algunas revelaciones inesperadas.

En esta convocatoria, el entrenador Lionel Scaloni priorizó al grupo y a la base con la que venía trabajando, por sobre otros de ‘buen momento’ que no formaron parte de todo el proceso. Nombres como Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Máximo Perrone, que llegaban con actualidad inmejorable, fueron recortados de la lista final.

La lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026:

Porteros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

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Defensores:

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

Facundo Medina (Olympique Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Mediocampistas:

Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Giovanni Lo Celso (Real Betis)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)