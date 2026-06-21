Qué pasa si Uruguay gana empata o pierde ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Uruguay enfrenta a Cabo Verde en un partido clave por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 en busca de su primer triunfo en el torneo.

Desde las 16:00 hs de la CDMX, Uruguay se enfrenta a Cabo Verde por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en búsqueda de conseguir su primer triunfo en el torneo. El equipo de Marcelo Bielsa dejó muchas dudas en su debut tras empatar 1-1 ante Arabia Saudita, un resultado que le quitó margen de error de cara a la recta final de la zona.

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En los papeles, la Celeste aparece como favorita para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Cabo Verde ya demostró que no será un rival sencillo luego de sorprender a todos al igualar sin goles frente a España en su primer partido.

Con España ya instalada en la cima de la tabla tras golear a Arabia Saudita, el encuentro entre uruguayos y caboverdianos puede ser determinante para definir gran parte de la clasificación. Dependiendo del resultado, Uruguay llegará a la última jornada con tranquilidad o con la obligación de jugarse todo ante uno de los candidatos al título.

¿Qué pasa si Uruguay le gana a Cabo Verde?

Si Uruguay consigue la victoria, llegará a cuatro puntos y quedará muy bien posicionado para avanzar a la próxima ronda. Incluso sin asegurar matemáticamente su clasificación, la Celeste afrontaría el duelo ante España con un amplio margen y con grandes posibilidades de meterse entre los clasificados.

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¿Qué pasa si Uruguay empata con Cabo Verde?

Un empate complicaría bastante el panorama del equipo de Bielsa. Uruguay alcanzaría apenas dos puntos en dos presentaciones y llegaría a la última jornada obligado a sumar ante España. En ese escenario, una victoria podría transformarse en la única garantía para avanzar a la siguiente instancia del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Uruguay pierde ante Cabo Verde?

La derrota sería un golpe muy duro para las aspiraciones de la Celeste. Con apenas un punto sobre seis posibles, Uruguay quedaría prácticamente contra las cuerdas y dependería de una combinación de resultados para mantener opciones de clasificación. Además, estaría obligado a derrotar a España en la última jornada.

En sintesis

Uruguay y Cabo Verde juegan hoy a las 16:00 horas por el Mundial 2026.

juegan hoy a las 16:00 horas por el Mundial 2026. El director técnico Marcelo Bielsa lidera a la selección uruguaya en este torneo.

lidera a la selección uruguaya en este torneo. El equipo de Cabo Verde empató sin goles frente a España en la primera fecha.