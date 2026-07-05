¿Por qué no juega Marcus Rashford en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

México e Inglaterra se enfrentan desde las 18:00 hs de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, en un duelo que promete muchas emociones. El Tri tiene dos ventajas importantes para este compromiso: la localía y la altura, dos factores que pueden inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, enfrente estará una de las selecciones más fuertes del torneo y una firme candidata al título.
El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con puntaje perfecto a esta instancia. México ganó sus cuatro partidos disputados en el Mundial 2026, mostró un gran nivel colectivo y, además, se destacó por su solidez defensiva. Ahora buscará dar otro golpe sobre la mesa frente a un rival de máxima jerarquía.
Por su parte, Inglaterra también arriba invicta a los octavos de final. Los europeos registran tres victorias y un empate en sus cuatro presentaciones, resultados que les permitieron avanzar con autoridad y mantener su candidatura al campeonato.
Una de las grandes sorpresas en la previa del encuentro es la ausencia de Marcus Rashford. El delantero inglés no forma parte del once inicial por decisión técnica del entrenador, Tuchel apostó por otros futbolistas en el ataque para enfrentar a México.
Formación de Inglaterra para jugar con México
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- Nico O’Reilly
- Marc Guéhi
- Jarell Quansah
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Bukayo Saka
- Harry Kane
- Anthony Gordon
¿Qué resultado necesita México vs. Inglaterra para clasificar a cuartos de final del Mundial 2026?
En sintesis
- Marcus Rashford no jugará como titular ante México por decisión técnica del entrenador inglés.
- El partido de octavos de final entre México e Inglaterra será en el Estadio Azteca.
- La selección de Inglaterra llega invicta registrando tres victorias y un empate en el certamen.