¿Por qué no juega Marcus Rashford en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El futbolista inglés no fue elegido por Thomas Tuchel para el partido ante México por los octavos de final del Mundial 2026.

México e Inglaterra se enfrentan desde las 18:00 hs de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, en un duelo que promete muchas emociones. El Tri tiene dos ventajas importantes para este compromiso: la localía y la altura, dos factores que pueden inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, enfrente estará una de las selecciones más fuertes del torneo y una firme candidata al título.

Publicidad

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con puntaje perfecto a esta instancia. México ganó sus cuatro partidos disputados en el Mundial 2026, mostró un gran nivel colectivo y, además, se destacó por su solidez defensiva. Ahora buscará dar otro golpe sobre la mesa frente a un rival de máxima jerarquía.

Por su parte, Inglaterra también arriba invicta a los octavos de final. Los europeos registran tres victorias y un empate en sus cuatro presentaciones, resultados que les permitieron avanzar con autoridad y mantener su candidatura al campeonato.

Una de las grandes sorpresas en la previa del encuentro es la ausencia de Marcus Rashford. El delantero inglés no forma parte del once inicial por decisión técnica del entrenador, Tuchel apostó por otros futbolistas en el ataque para enfrentar a México.

Publicidad

Formación de Inglaterra para jugar con México

Jordan Pickford

Ezri Konsa

Nico O’Reilly

Marc Guéhi

Jarell Quansah

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Harry Kane

Anthony Gordon

En sintesis