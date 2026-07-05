¿Qué resultado necesita México vs. Inglaterra para clasificar a cuartos de final del Mundial 2026?

México e Inglaterra se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026, y el equipo dirigido por Javier Aguirre ya conoce qué resultado necesita para avanzar a cuartos de final en el torneo.

Falta menos de dos horas para el comienzo de uno de los grandes partidos de octavos de final del Mundial 2026. En el Estadio Azteca, México recibe a Inglaterra en un partido que definirá cuál de los dos se mete entre los ocho mejores del torneo.

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El Tri llega muy bien después de cuatro victorias en cuatro partidos y sin recibir goles. Los europeos, por su parte, también están invictos con tres victorias y un empate. Además, son los grandes candidatos en este encuentro, aunque saben que se medirán ante un gran rival.

Ambos ya saben que su próximo rival está confirmado y no es Brasil. Noruega viene de dar el batacazo en Nueva Jersey ante la verdeamarela tras ganar 2-1 y es uno de los clasificados a cuartos de final del certamen internacional más importante del mundo a nivel selecciones.

¿Qué es lo que necesita México hoy?

Los dirigidos por Javier Aguirre saben que tienen que ganar sí o sí ya sea en los 90 minutos, en el tiempo extra o en los penales. Cualquier otro resultado ante el seleccionado inglés, los dejará automáticamente fuera del torneo y sin la ilusión de seguir avanzando.

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La localía es lo que más hará fuerte al Tri, además de la ventaja de la altura que podría complicar a los ingleses. Sin embargo, deben jugar un encuentro perfecto si es que quieren estar en la próxima instancia.

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En sintesis

México jugará ante Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos del Mundial 2026 .

jugará ante en el Estadio Azteca por los octavos del . El seleccionado mexicano registra cuatro victorias y mantiene su portería invicta en el torneo.

y mantiene su portería invicta en el torneo. El ganador de este partido enfrentará a Noruega en la ronda de cuartos de final.