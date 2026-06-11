La leyenda del arco no aparece en el once inicial de la Selección Mexicana para el estreno de hoy. El motivo.

México, uno de los tres países sede de esta edición, tendrá la responsabilidad de disputar el partido inaugural del Mundial 2026. Mientras que hace dieciséis años lo hizo de visitante, ahora será local ante Sudáfrica, por la primera jornada del Grupo A. En el monumental Estadio Azteca, se viene la apertura del torneo de selecciones más grandioso de todos.

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En la previa del duelo entre México y Sudáfrica, el cuerpo técnico del ‘Tri’ confirmó el equipo que saldrá a la cancha para el debut oficial en esta Copa del Mundo. Entre los elegidos, se destaca la ausencia de Guillermo Ochoa, el emblemático guardameta y leyenda de la escuadra nacional que no será de la partida esta tarde.

En esta oportunidad, ‘Memo’ Ochoa fue relegado del arco de México ya que el entrenador pondrá al portero que está mejor y ese es Raúl Rangel. El dueño de los tres postes de las Chivas de Guadalajara tuvo un maravilloso semestre en su equipo, y tiene la confianza para el estreno. Se trata de una decisión técnica por la dimensión del partido.

Memo Ochoa, al banquillo ante Sudáfrica [Foto: Getty]

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Por su parte, la situación del competidor es contrapuesta: el experimentado arquero tuvo una temporada olvidable en su último club (AEL Limassol). Allí, comenzó como titular pero luego perdió el puesto y acabó sin jugar los encuentros finales del semestre. De hecho, su último juego en su equipo fue a mediados del mes de abril.

En los últimos amistosos, Javier Aguirre le dio algunos minutos en un amistoso, jugando un tiempo completo, pero siempre tuvo claro que el titular sería Tala Rangel y no Memo Ochoa. Lo mismo replicó el DT de México con Carlos Acevedo, el otro portero mundialista, que sumó minutos en un amistoso pero tampoco estaba en su mente ponerlo de entrada.

Bajo estas circunstancias, la alineación de México para recibir a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 estará conformada de la siguiente manera: Raúl Rángel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Memo Ochoa estará en el banco de suplentes.