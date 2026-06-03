Memphis Depay ha convertido 12 goles en 20 partidos desde la llegada de Ronald Koeman en 2023.

Países Bajos y Argelia se enfrentan este miércoles 3 de junio en un amistoso previo al Mundial 2026. Todas las selecciones comenzaron a jugar partidos de preparación y, en este caso, el encuentro entre estos países se lleva a cabo en el Róterdam.

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Países Bajos jugará además con Uzbekistán. Como este es el amistoso más difícil comparando a los rivales, Ronald Koeman puso prácticamente a su equipo de gala aunque el nombre de Memphis Depay no aparece en la alineación titular de la Naranja Mecánica.

El motivo de la suplencia de Memphis Depay

Memphis Depay no es titular y aguardará en la banca de suplentes, previsiblemente para gestionar el esfuerzo del jugador. Cabe destacar que el delantero ha estado casi dos meses sin jugar con el Corinthians entre abril y mayo por una lesión en la rodilla.

El futbolista del Timao volvió a jugar el pasado 24 de mayo y solo disputó dos partidos con Corinthians antes de sumarse al plantel de los Países Bajos en la previa a la Copa del Mundo. Por eso es que Ronald Koeman preferiría resguardar al delantero y seguramente ingrese en la segunda mitad.

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Se estima que Memphis Depay sea el delantero centro titular de los Países Bajos en el Mundial. El futbolista del Corinthians ha convertido 12 goles en 20 partidos desde la llegada de Ronald Koeman en 2023.

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En síntesis

Memphis Depay iniciará en la banca por decisión del seleccionador Ronald Koeman.

El delantero sufrió una lesión de rodilla que lo alejó dos meses de las canchas.

El partido amistoso entre Países Bajos y Argelia se disputa este miércoles 3 de junio.