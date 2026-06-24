Este miércoles 24 de junio se dio comienzo a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, con la definición de los Grupos A, B y C, y sus respectivos clasificados. La tercera fecha arrancó con sorpresas y se produjeron modificaciones en los cruces, en las llaves y en el cuadro de esta edición del torneo de selecciones.
Así están hoy los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026:
Estos son los 12 equipos con boleto asegurado a dieciseisavos tras la definición de los Grupos A, B y C:
- Argentina – Grupo J
- Alemania – Grupo E
- Bosnia – Grupo B
- Brasil – Grupo C
- Canadá – Grupo B
- Colombia – Grupo K
- Estados Unidos – Grupo D
- Francia – Grupo I
- Marruecos – Grupo C
- México – Grupo A
- Noruega – Grupo I
- Suiza – Grupo B
Cuál es el criterio de desempate en los grupos del Mundial 2026 y cómo se define la clasificación
Así están hoy los cruces de 16avos de final del Mundial 2026:
Estos son los 16 enfrentamientos de dieciseisavos de esta Copa Mundial de la FIFA tras la definición de los Grupos A, B y C:
- Alemania vs. Paraguay.
- Francia vs. Suecia.
- Sudáfrica vs. Canadá (único confirmado)
- Países Bajos vs. Marruecos.
- Portugal vs. Ghana.
- España vs. Austria.
- Estados Unidos vs. Bosnia.
- Egipto vs. Corea del Sur.
- Brasil vs. Japón.
- Costa de Marfil vs. Noruega.
- México vs. Escocia.
- Inglaterra vs. Cabo Verde.
- Argentina vs. Uruguay.
- Australia vs. Irán.
- Suiza vs. Argelia.
- Colombia vs. Croacia.
Así están hoy las llaves de 16avos de final del Mundial 2026:
Este es el cuadro actualizado de dieciseisavos de esta Copa del Mundo tras la definición de los Grupos A, B y C: