Tras el comienzo de la última fecha, adéntrate en los cruces y el cuadro que se va perfilando para la próxima fase.

Este miércoles 24 de junio se dio comienzo a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, con la definición de los Grupos A, B y C, y sus respectivos clasificados. La tercera fecha arrancó con sorpresas y se produjeron modificaciones en los cruces, en las llaves y en el cuadro de esta edición del torneo de selecciones.

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Así están hoy los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026:

Estos son los 12 equipos con boleto asegurado a dieciseisavos tras la definición de los Grupos A, B y C:

Argentina – Grupo J

– Grupo J Alemania – Grupo E

– Grupo E Bosnia – Grupo B

– Grupo B Brasil – Grupo C

– Grupo C Canadá – Grupo B

– Grupo B Colombia – Grupo K

– Grupo K Estados Unidos – Grupo D

– Grupo D Francia – Grupo I

– Grupo I Marruecos – Grupo C

– Grupo C México – Grupo A

– Grupo A Noruega – Grupo I

– Grupo I Suiza – Grupo B

Así están hoy los cruces de 16avos de final del Mundial 2026:

Estos son los 16 enfrentamientos de dieciseisavos de esta Copa Mundial de la FIFA tras la definición de los Grupos A, B y C:

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Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Sudáfrica vs. Canadá (único confirmado) Países Bajos vs. Marruecos. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Estados Unidos vs. Bosnia. Egipto vs. Corea del Sur. Brasil vs. Japón. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Cabo Verde. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Suiza vs. Argelia. Colombia vs. Croacia.

Así están hoy las llaves de 16avos de final del Mundial 2026:

Este es el cuadro actualizado de dieciseisavos de esta Copa del Mundo tras la definición de los Grupos A, B y C: