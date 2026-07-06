Nico Williams no está disponible para jugar los octavos de final con España ante Portugal. El motivo de la ausencia del extremo.

España se enfrenta con Portugal este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Este gran partido entre dos potencias europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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España le ganó con autoridad a Austria por los dieciseisavos de final y contra Portugal se espera que sea un partido parejo. La Roja ha tenido algunos problemas físicos con distintos jugadores, principalmente con el extremo Nico Williams.

La lesión de Nico Williams

Nico Williams no ha podido estar en plenitud en esta Copa del Mundo. Cuando había empezado a sumar minutos, el futbolista del Athletic Club sufrió una lesión que se le provocó tras una patada que recibió del uruguayo Nicolás De La Cruz.

Luis de la Fuente aseguró en la previa al partido ante Austria que Nico Williams tiene una sobrecarga muscular y que, por suerte, no es una lesión tan grave como se esperaba. De todos modos, el extremo no está disponible para jugar contra Portugal.

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Si España logra avanzar a los cuartos de final se espera que Nico Williams pueda estar disponible para sumar minutos en dicho partido. La Roja se enfrentaría en dicha instancia con el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica que se juega este lunes.

En síntesis