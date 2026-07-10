¿Por qué no juega Pedri en España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Conoce el motivo de la ausencia de la estrella del centro del campo que será parte de los relevos.

Está todo listo para que este viernes se enfrenten España y Bélgica por el segundo duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. En la Furia Roja no estará presente Pedri, representando una baja que llamó la atención de los aficionados que esperaban verlo dentro del campo de juego en un duelo trascendental.

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El motivo por el que no juega Pedri en España vs. Bélgica

La razón por la que Pedri no es titular en la alineación de España ante Bélgica se debe a motivos tácticos y técnicos. El entrenador Luis de la Fuente entendió que el joven de 23 años no estaba rindiendo lo necesario como para sostenerse entre los jugadores que que saltan al campo de juego de forma inicial y es por eso que no dudó en mandarlo a la banca.

Aunque está claro todo lo que puede aportar Pedri, lo cierto es que sus últimas actuaciones habían sido un tanto cuestionados por no estar a la altura de la competencia. En ese sentido, sabiendo que una derrota termina con las ilusiones de cualquier equipo de forma inmediata, de la Fuente no dudó en meter mano en la alineación y realizar una variante inesperada para muchos.

De esta manera, el centro del campo español quedará conformado por Rodri, Fabián Ruiz. El jugador del París Saint-Germain se terminó imponiendo en la competencia directa con su par del Barcelona y tendrá la oportunidad de validar la confianza del entrenador con una buena presentación.

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En síntesis