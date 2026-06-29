¿Hay tiempo extra o penales en Brasil vs. Japón en caso de empate por el Mundial 2026?

Brasil y Japón se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En caso de empate durante los 90 minutos, este será el sistema de desempate para definir qué selección avanza a los octavos de final.

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Brasil y Japón se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido decisivo que definirá cuál de los dos seleccionados avanzará a la próxima ronda del torneo.

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La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega como una de las grandes favoritas al título después de una sólida fase de grupos. La Canarinha terminó invicta, con dos victorias y un empate, mostrando un gran poder ofensivo y una defensa que respondió en los momentos más exigentes.

Por su parte, Japón vuelve a meterse entre los protagonistas de una Copa del Mundo tras otra destacada actuación en la primera fase. El conjunto asiático avanzó invicto y buscará dar el golpe eliminando a uno de los máximos candidatos al campeonato.

Con un lugar en los octavos de final en juego, ninguno de los dos equipos tendrá margen de error. Se espera un partido intenso desde el comienzo, con dos selecciones que llegan en un gran momento futbolístico y con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026.

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¿Qué pasa si Brasil y Japón empatan en los dieciseisavos de final?

Al tratarse de un partido de eliminación directa, el ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026 y el perdedor quedará eliminado del certamen. Si el encuentro termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo extra dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga luego de los 30 minutos de prórroga, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales, donde cada selección ejecutará cinco disparos. En caso de que todo siga igual, volverán a patear una vez cada uno hasta que haya ganador.

En sintesis

El técnico Carlo Ancelotti comanda a la selección de Brasil en este encuentro directo.

comanda a la selección de Brasil en este encuentro directo. Un tiempo extra de dos periodos de 15 minutos se jugará si empatan.

de dos periodos de 15 minutos se jugará si empatan. La tanda de penales definirá la clasificación a octavos si persiste la igualdad.