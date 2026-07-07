Repasa cómo se encuentra hoy la pelea por la Bota de Oro de esta edición de la cita mundialista.

En el aspecto colectivo, las selecciones del Mundial 2026 han estado bastante parejas en el transcurso del torneo, sin ninguna que destaque demasiado sobre el resto. Asimismo, también en lo individual la competencia ha estado muy equilibrada: la tabla de goleo está al rojo vivo en cuartos de final, tras las tres primeras rondas disputadas.

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Como sucede en cada Copa del Mundo, una vez que se defina al campeón habrá otro trofeo que premia lo hecho más en lo personal: la Bota de Oro al goleador del torneo. Aquel futbolista que jugados los ocho partidos de cada equipo en este Mundial haya convertido más anotaciones en el arco de enfrente, recibirá el homenaje especial de FIFA.

¿Quién es el líder de goleo del Mundial 2026 antes de los cuartos de final?

En la previa de esta nueva instancia de los Playoffs, Lionel Messi es el máximo artillero de esta edición de la competencia de la FIFA, un escalón por encima de sus escoltas. El capitán de Argentina suma 8 goles en 5 partidos en su recorrido actual por esta Copa del Mundo, y eso que además erró dos penales que pudieron llevarlo a diez.

La emoción de Messi tras marcar para pasar a cuartos [Foto: Getty]

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El astro albiceleste, a sus 39 años de edad, ha sabido competir contra las estrellas de la nueva generación, manteniéndose al más alto nivel y demostrando que aún está vigente. Kylian Mbappé y Erling Haaland, quizás las dos máximas figuras que le siguen a la rivalidad de Messi-CR7, completan el podio acechando de cerca al argentino.

La tabla de goleo del Mundial 2026 antes de los cuartos de final:

Estos son los 10 máximos anotadores en lo que va de esta edición del campeonato de selecciones:

Lionel Messi – 8 goles (cero de penal).

– 8 goles (cero de penal). Erling Haaland – 7 goles (cero de penal).

– 7 goles (cero de penal). Kylian Mbappé – 7 goles (uno de penal).

– 7 goles (uno de penal). Harry Kane – 6 goles (dos de penal).

– 6 goles (dos de penal). Ousmane Dembelé – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Mikel Oyarzábal – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Jude Bellingham – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Julián Quiñones – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Ismaila Sarr – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Vinicius Jr – 4 goles (cero de penal).

De los diez jugadores de la lista, casualmente los siete primeros siguen en competencia y peleando por la Bota de Oro: en cuartos buscarán ampliar su cuenta personal.

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La tabla de asistidores del Mundial 2026 antes de los cuartos de final:

Estos son los 10 mejores pasadores en el desarrollo de esta Copa Mundial de la FIFA, sin la presencia de Lionel Messi:

Michael Olise – 5 asistencias.

– 5 asistencias. Brahim Díaz – 4 asistencias.

– 4 asistencias. Bruno Guimaraes – 4 asistencias.

– 4 asistencias. Bukayo Saka – 3 asistencias.

– 3 asistencias. Martin Odegaard – 3 asistencias.

– 3 asistencias. Andreas Schjelderup – 3 asistencias.

– 3 asistencias. Florian Wirtz – 3 asistencias.

– 3 asistencias. Roberto Alvarado – 3 asistencias.

– 3 asistencias. Anthony Gordon – 2 asistencias.

– 2 asistencias. Johan Manzambi – 2 asistencias.