Francia debuta en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio contra Senegal y juega ante Irlanda del Norte su último amistoso.

Este lunes 8 de junio se disputan algunos amistosos previo al Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Francia e Irlanda del Norte, partido que se lleva a cabo en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille.

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Este es el segundo y último amistoso de Francia antes de su debut en la Copa del Mundo. Por este motivo es que Didier Deschamps eligió su alineación más titular con todas sus figuras y, en su 11 ideal, Rayan Cherki no entra todavía como un nombre fijo.

¿Por qué no juega Rayan Cherki?

Rayan Cherki no se lesionó ni nada sino que no es considerado un titular en el 11 ideal de Didier Deschamps, al menos de momento. Después quizás el futbolista del Manchester City se gana su lugar una vez que empiece a desarrollarse el Mundial.

La subcampeona del mundo viene de perder por 2-1 con Costa de Marfil el jueves pasado y Rayan Cherki fue el hombre que convirtió el primer gol de Francia. Además el galo viene de una gran temporada individual con el Manchester City.

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Sin embargo, el talentoso tendrá que aguardar porque Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué serían los titulares de Los Bleus para el inicio de la Copa del Mundo.

En síntesis