¿Por qué no juega Takefusa Kubo en Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

El futbolista japonés no será titular ni estará disponible para el duelo ante Suecia por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en el debut ante Países Bajos.

Japón y Suecia se enfrentarán este jueves desde las 17:00 hs de la Ciudad de México en el Estadio Dallas, en un partido correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El conjunto asiático llega con la intención de quedarse con los tres puntos para terminar como líder de su zona, aunque también estará atento a lo que suceda en el duelo entre Países Bajos y Túnez, ya que la primera posición podría definirse por diferencia de gol.

Por su parte, Suecia afronta un compromiso clave con la obligación de ganar para avanzar directamente. Un triunfo del conjunto europeo dejaría a Japón en el tercer puesto del grupo, complicando seriamente sus aspiraciones de continuar en la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el seleccionado japonés tendrá una ausencia muy importante. Takefusa Kubo no podrá estar ni entre los titulares ni en el banco de suplentes debido a un esguince en la rodilla izquierda sufrido durante el primer partido ante Países Bajos.

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Si bien la lesión no reviste gravedad, el escaso tiempo de recuperación entre partidos impidió que llegara en condiciones. Todavía no se sabe si podrá volver a jugar porque dependerá de que tan lejos llegue el equipo asiático en el torneo.

Los 11 titulares de Japón para enfrentar a Suecia

Zion Suzuki

Yukinari Sugawara

Ayumu Seko

Hiroki Ito

Ao Tanaka

Ritsu Doan

Daizen Maeda

Keito Nakamura

Daichi Kamada

Ayase Ueda

En sintesis

Japón y Suecia se enfrentan hoy, jueves 25 de junio , por la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

se enfrentan hoy, , por la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026. El mediapunta Takefusa Kubo es baja definitiva del encuentro tras no recuperarse de un esguince en su rodilla izquierda.

es baja definitiva del encuentro tras no recuperarse de un esguince en su rodilla izquierda. El atacante Ayase Ueda y el mediocampista Daichi Kamada comandan el once inicial de la selección de Japón.