¿Zion Suzuki es japonés? El origen del portero que ataja en el Mundial 2026

La presencia de figuras con raíces multiculturales es una de las grandes características del fútbol moderno, y el arco de la Selección de Japón no es la excepción en este Mundial 2026. El nombre de Zion Suzuki despierta una enorme curiosidad entre los aficionados del planeta, quienes se preguntan sobre el verdadero origen del guardameta asiático debido a sus particulares rasgos físicos y su potente estampa bajo los tres palos.

Publicidad

La historia de Zion Suzuki, portero titular de Japón

La realidad marca que el talentoso arquero de 23 años nació en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, dentro de los Estados Unidos. Su árbol genealógico presenta una riqueza cultural fantástica, producto de la unión entre su padre de nacionalidad ghanesa y su madre originaria del país del sol naciente, una combinación que le otorgó un abanico de opciones muy amplio a la hora de planificar su futuro a nivel internacional.

Zion Suzuki decidió representar a Japón y brilla. (GETTY IMAGES)

Debido a estas raíces tan diversas, el actual portero del Parma de la Serie A de Italia contó con la posibilidad reglamentaria de representar a tres combinados nacionales totalmente distintos en el plano de la FIFA. Sin embargo, el guardameta descartó cualquier tipo de acercamiento por parte de la federación norteamericana o de las Estrellas Negras de África y eligió defender de forma definitiva los colores del territorio japonés, donde creció desde su infancia.

Publicidad

Con su consolidación como el guardametas titular de los nipones, Suzuki es una de las principales figuras de su selección. Su gran presente en la exigente liga italiana le permitió consolidarse bajo los tres palos y tener la oportunidad de lucirse ante el mundo para dar un salto en su carrera en el futuro cercano.

En síntesis