¿Por qué no juega Yann Sommer en Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026?

Yann Sommer, histórico portero de Suiza, no está convocado para el Mundial 2026: el titular será Gregor Kobel, del Borussia Dortmund.

Luego de la sorpresiva igualdad 1-1 ante Qatar en el debut, Suiza tiene una nueva oportunidad en el Mundial 2026. Los helvéticos enfrentarán HOY jueves 18 de junio a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la Jornada 2 de la Fase de Grupos. Deben buscar la victoria para escalar posiciones y liderar la Zona B, que también integran Canadá, uno de los tres anfitriones.

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El elenco dirigido por Murat Yakin no solo contará con la ausencia de Xherdan Shaqiri, quien no fue convocado a pesar de su buen presente en Basel, sino que tampoco tendrá entre las alternativas a Yann Sommer. El arquero tiene tres presencias mundialistas (2014, 2018 y 2022) pero ya no está en la nómina.

¿Por qué Yann Sommer no juega el Mundial 2026 con Suiza?

Yann Sommer se perdió su cuarta presencia mundialista con Suiza (Getty Images)

A pesar de transitar un gran momento en Inter de Milán a sus 37 años de edad, Yann Sommer no fue convocado entre los 26 futbolistas elegidos por Murat Yakin para representar a la Selección de Suiza en esta Copa del Mundo 2026. Ahora su lugar lo ocupa Gregor Kobel, quien cuenta con buena experiencia en la Bundesliga de Alemania, defendiendo la portería de Borussia Dortmund.

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En síntesis