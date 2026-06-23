El partido que se juega en el Estadio Houston no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo K se lleva a cabo en el Estadio Houston y el juego comienza a partir de las 11:00hs (CDMX). El conjunto europeo es el favorito a llevarse el triunfo.

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Portugal viene de empatar por 1-1 con Congo en lo que fue un resultado decepcionante y sorprendente para el equipo de Cristiano Ronaldo. Por su parte, Uzbekistán cayó por 2-1 frente a Colombia en el debut de la Copa del Mundo y tendrá que mejorar si quiere lograr el batacazo.

Con respecto al segundo juego de este sábado, el choque entre los portugueses y los uzbekos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Portugal ante Uzbekistán únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Portugal ante Uzbekistán por país

México : ViX Premium

ViX Premium Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+.

Telefe, TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis