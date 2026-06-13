¿Por qué Qatar vs. Suiza no va por TV abierta en México?

En el marco de la Jornada 1 del Grupo B del Mundial 2026, Qatar y Suiza se miden este sábado 13 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con una victoria.
En el otro duelo de la zona, Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron 1-1, por los que los dos conjuntos ya saben que el que gane quedará como único líder. Ambos conjuntos tienen la ilusión de poder iniciar con el pie derecho y por eso el triunfo será un envión anímico clave.
Con respecto al primer juego de la jornada sabatina, el choque entre qataríes y suizos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Qatar contra Suiza únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Qatar vs. Suiza por país
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Argentina: DSports, Flow y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN y Movistar+
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.
En síntesis
- Qatar vs. Suiza juegan el 13 de junio a las 13:00 en Levi’s Stadium.
- ViX Premium transmitirá exclusivamente el partido en México, sin cobertura en televisión abierta.
- Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron 1-1 en el otro encuentro válido por el Grupo B.