¿Por qué se suspendió Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

El partido entre Francia e Irak fue suspendido. Los detalles de lo sucedido y cuándo se reanuda.

Francia e Irak se enfrentaban en Filadelfia por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps estaba ganando por 1-0 con Kylian Mbappé y se esperaba que ya iniciara la segunda mitad. Sin embargo, la reanudación esta demorada.

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El partido debió ser suspendido momentáneamente debido a las tormentas eléctricas registradas en las inmediaciones del estadio. Por cuestiones de seguridad para jugadores, cuerpos técnicos y espectadores, las autoridades decidieron detener las acciones y de momento la reanudación está demorada 20 minutos.

Desde temprano se avisó que existía una alerta de tormenta en Filadelfia. El partido entre Francia e Irak comenzó sin problemas y sin lluvia, pero luego comenzó a llover torrencialmente y la primera mitad finalizó con mucha agua. Y antes del comienzo del entretiempo se avisó que el juego está suspendido momentáneamente.

El protocolo de la FIFA

La norma de los Estados Unidos indica que si un rayo impacta o hay señales de descarga eléctrica en un radio de 8 millas (unos 13 kilómetros), el partido no puede jugarse por protocolos de seguridad.

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El aviso en los carteles lumínicos acerca de la tormenta eléctrica (Getty Images)

Los espectadores deben ponerse a cubierto dentro del estadio y los jugadores se retiran o se quedan en los vestidores. El protocolo indica que se deben esperar 30 minutos luego del último rayo que aparece, aunque en este caso se anunció que se aguardaría en un principio 20 minutos antes de la reanudación.

Por lo general en otros países esto no es un problema, pero en Estados Unidos le dan mucha importancia y estas suspensiones ya han ocurrido varias veces el año pasado en el Mundial de Clubes 2025, por eso no es un hecho que sorprenda. Esta es la primera vez que se frena un partido del Mundial por esta situación.