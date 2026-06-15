El defensor de Uruguay disputa el Mundial 2026 con una máscara protectora tras la dura lesión que sufrió durante la Liguilla de la Liga MX con el América.

Sebastián Cáceres está jugando con un protector especial en la cara durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 debido a una grave lesión que sufrió mientras disputaba la Liguilla de la Liga MX con el América frente a Pumas.

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El defensor recibió un fuerte golpe en el rostro por parte de un futbolista del equipo universitario que encendió las alarmas tanto en su club como en la selección uruguaya. En su momento se perdió el partido de vuelta de su equipo por esta lesión.

Según informó el América en aquel momento, el zaguero sufrió una conmoción, una fractura del arco cigomático y un trauma ocular tras el impacto. Luego de recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación, Cáceres pudo llegar en condiciones al Mundial, aunque todavía debe utilizar una máscara protectora para resguardar la zona afectada y evitar complicaciones ante cualquier nuevo golpe.

El defensor fue elegido por Marcelo Bielsa para el debut de su equipo ante Arabia Saudita por la primera jornada de la fase de grupos del certamen internacional. Pese a que había otras opciones importantes en la defensa, el futbolista de Las Águilas convenció al DT argentino.

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Uruguay necesita los tres puntos

El equipo sudamericano sabe que ganando hoy tienen muchas chances de clasificar a la próxima instancia del torneo y más del inesperado empate de España ante Cabo Verde horas atrás. Además, pueden terminar tranquilamente como primeros de grupo.

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