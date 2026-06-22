¿Por qué Stefan Posch utiliza una máscara protectora en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

El futbolista del equipo europeo sufrió un choque en el partido ante Jordania y sufrió una grave lesión que le permitirá jugar pero con una máscara.

Austria busca convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 y dar el golpe frente a Argentina en la segunda jornada del Grupo J. El seleccionado europeo sabe que una victoria le asegurará la clasificación a la próxima ronda y lo dejará en una posición inmejorable tras haber derrotado por 3-1 a Jordania en su debut.

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En la previa del encuentro, un detalle llamó la atención de muchos aficionados: uno de los futbolistas austríacos saltó al campo de juego utilizando una máscara protectora en el rostro. Se trata del defensor Stefan Posch, una de las piezas importantes del equipo.

La preocupación por su estado físico surgió luego del partido frente a Jordania. Durante ese encuentro, Posch sufrió una fractura de mandíbula tras un fuerte golpe, una lesión que puso en duda su presencia ante la Albiceleste en un compromiso clave para las aspiraciones de Austria.

A pesar del diagnóstico, el defensor logró recuperarse en tiempo récord y recibió la autorización médica para disputar el partido. Sin embargo, debía hacerlo con una protección especial para evitar cualquier complicación en la zona afectada.

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El futbolista está utilizando máscara fabricada especialmente para proteger su mandíbula y minimizar el riesgo de nuevos impactos durante el juego. El objetivo es brindarle seguridad sin afectar significativamente su rendimiento dentro del campo.

La máscara fue la gran solución

Finalmente, las noticias fueron positivas para Austria. Gracias a la utilización de una máscara protectora adaptada a sus necesidades, Posch pudo estar disponible para enfrentar a Argentina en un partido decisivo para el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026.

En sintesis

El defensor Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula frente a Jordania.

sufrió una fractura de mandíbula frente a Jordania. El futbolista Stefan Posch jugará contra Argentina usando una máscara protectora especial.

jugará contra Argentina usando una máscara protectora especial. La selección de Austria derrotó 3-1 a Jordania en su debut mundialista.