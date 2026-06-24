Por qué el Sudáfrica vs Corea del Sur no va por TV abierta

Te contamos la razón por la cual este partido no va por TV abierta y dónde será transmitido.

Se vienen los duelos decisivos de la fase de grupos y hoy Sudáfrica se medirá ante Corea del Sur para conocer en qué lugar de la tabla del Grupo A quedarán. sin embargo, México y República Checa juegan también su encuentro de manera simultánea con la idea de que se conozcan los resultados a la par y ver quiénes clasifican a los dieciseisavos del Mundial.

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¿Dónde ver el Sudáfrica vs Corea del Sur?

La mala noticia para quienes quieren seguir este duelo de los sudafricanos contra los coreanos, es que no saldrá por televisión abierta por un par de razones. La primera de ellas es porque el Mundial es exclusivo en México y sólo algunos partidos son en TV para todos, pero la gran mayoría tienen que adquirirse de manera especial.

La segunda razón es porque todos los encuentros de la Selección Mexicana salen en televisión abierta y justamente a la misma hora se disputa el otro duelo del grupo, por lo que se le da prioridad al del conjunto azteca. Así, la opción para la transmisión del Sudáfrica vs Corea del Sur será exclusiva de ViX Premium con la contratación del pase mundial.

En Argentina la opción para ver este juego es DSports, así como TyC Sports, además de sus aplicaciones de streaming DGO, TyCSports Play, e incluso en Flow. En Estados Unidos Telemundo y Universo, así como la app Peacock. En Centroamérica se puede ver por Tigo Sports y FOX. Para España por DAZN y Movistar+.

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En este enfrentamiento se juegan todas las posiciones del Grupo A, aunque México ya está clasificado, aún podrían quitarle el primer puesto, solamente los de la República de Corea. En el otro enfrentamiento, Sudáfrica y Chequia aún pelean por saber quién podría buscar clasificación como mejor tercer lugar o quedar eliminado.

En síntesis