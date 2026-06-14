¿Por qué Suecia vs. Túnez no va por TV abierta en México?

Los Auriazules y las Águilas de Cartago se enfrantarán por el primer compromiso de ambos en el certamen internacional.

Bajo el marco de la Jornada 1 del Grupo F del Mundial 2026, Suecia y Túnez se miden este domingo 14 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con un triunfo.

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En el otro duelo de la zona, Países Bajos y Japón empataron por 2-2. De esta manera, ambos conjuntos tienen la ilusión de poder iniciar con el pie derecho ante un rival directo, y es por eso que el triunfo será más que un simple envión anímico, si no también ser líderes de la zona en soledad.

Con respecto al último juego de la jornada de domingo, el choque entre suecos y tunecinos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Suecia contra Túnez únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Suecia vs. Túnez por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+

TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis