¿Uruguay vs Cabo Verde no va por TV abierta?

Este domingo se juega el Uruguay vs Cabo Verde en el Mundial, ambos conjuntos llegan a estas instancias con sólo un punto sumado. En el caso de los uruguayos han conseguido una igualada ante Arabia Saudita en su primer enfrentamiento con un marcador de 1-1; mientras que los cabo verdianos también llegaron con un punto sumado luego del 0-0 ante España.

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Ante ello, ya se jugó el primer enfrentamiento entre los rivales de ambos, donde los españoles golearon a los árabes. De esta manera, se subieron al primer puesto del Grupo H y ahora esperarán el resultado entre estos dos clubes para ver quién ocupa el segundo y tercer puesto en la fase de grupos a falta de un encuentro por disputarse.

Es por esta razón que este duelo es tan importante para ambos países. Desde los partidos amistosos el cuadro de Marcelo Bielsa ha quedado a deber y ahora se enfrenta ante Vozinha, uno de los arqueros que ha llamado la atención en este Mundial. El resultado aquí podría dejar casi fuera a uno de estos conjuntos, por eso se juegan los tres puntos hoy.

¿Por qué no va por TV abierta?

El enfrentamiento de hoy a las 16:00 horas del centro de México no se podrá ver a través de televisión abierta en nuestro país, ya que la televisora que compró los derechos en esta ocasión es una plataforma de streaming y sólo se podrá ver a través de ella y con un pago extra para tener los 104 partidos.

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¿Dónde ver el Uruguay vs Cabo Verde?

De esta manera, la opción para ver este encuentro en México será solamente mediante la aplicación de ViX Premium, ya sea en la televisión o en algún dispositivo, ya sea en celular o tableta, pero solamente si se contrató el Pase Mundial.

En síntesis