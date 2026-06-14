¿Por qué Yasin Ayari pidió perdón tras anotar con Suecia a Túnez por el Mundial 2026?

El joven volante sueco anotó con los Auriazules ante las Águilas del Cartago por el certamen internacional de Norteramérica.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo F del Mundial 2026, Suecia y Túnez cierran la jornada del domingo 14 de junio y, con ello, la primera fecha de su zona. Pese a la expectativa en ambos, quien pegó primero, y de manera rápida, fue el conjunto europeo.

Publicidad

Y es que apenas transcurridos 7 minutos, y luego de quedar desacomodada la defensa y el portero tunecino, al volante Yasin Ayari le quedó el balón y no dudó en patear para abrir el marcador y desatar la locura de los aficionados suecos en el Estadio BBVA de Guadalupe.

GOL DA SUÉCIA!



🇸🇪 Suécia 1×0 Tunísia 🇹🇳



⚽️ Yasin Ayari



🏆 COPA DO MUNDO FIFA 2026 | 1ª RODADA (GRUPO F)



Entre e siga: https://t.co/B3TgWs2B6c



pic.twitter.com/S1HQSFcWk1 — ⚽️ Aʀʀᴜᴅᴀ TV (@arrudatvoficial) June 15, 2026

Un gol mundialista es uno de los mayores logros para un jugador. Sin embargo, la reacción de Ayari fue totalmente inversa. En lugar de festejar, levantó las manos a media altura en señal de disculpas. Y esto se debe a que el jugador del Brighton de Inglaterra tiene justo raíces tunecinas, su madre tiene dicha nacionalidad. En señal de respeto, el nacido en Suecia decidió reaccionar de esa manera. Su padre, en tanto, es de origen marroquí.

Publicidad

Este hecho es algo cada vez más habitual en los Mundiales cuando se cruzan diferentes países. Jugadores nacidos en un país con padres de otros o que elijen representar otra nación por raíces de familiares directos en lugar a la nación donde nacieron.

¿Yasin Ayari de Suecia y Khalil Ayari de Túnez son familiares?

Un detalle que no pasa desapercibido es que el jugador titular en los Auriazules y el futbolista suplente en las Águilas de Cartago comparten apellido. Sin embargo, pese a esta curiosa coincidencia entre estos dos países, Yasin y Khalil no tienen relación familiar alguna.

En síntesis

Gol al minuto 7: Yasin Ayari abrió el marcador para Suecia en Mundial 2026.

Yasin Ayari abrió el marcador para Suecia en Mundial 2026. Madre de Túnez: Yasin Ayari pidió disculpas al anotar debido a sus raíces maternas.

Yasin Ayari pidió disculpas al anotar debido a sus raíces maternas. Sin parentesco: Yasin Ayari no es familiar de Khalil Ayari, jugador suplente de Túnez.