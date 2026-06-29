Alemania y Paraguay se miden hoy en el Mundial 2026, y el análisis previo arroja un veredicto claro: el favoritismo alemán es evidente por contexto reciente y producción ofensiva.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio de 2026 a las 14:30 horas (Ciudad de México), en el Gillette Stadium de Foxborough, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se trata de un cruce de eliminación directa, no de fase de grupos.

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Ambos jugaron por última vez el jueves 25 de junio. Alemania viene de perder 2-1 ante Ecuador, mientras que Paraguay empató 0-0 con Australia. Los dos tuvieron tres días completos de descanso, con una diferencia reportada de seis horas a favor de Alemania.

La ventaja alemana se sostiene en la forma reciente y en los números. El equipo de Julian Nagelsmann llega con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos; Paraguay, en cambio, presenta 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Dentro de este Mundial, además, Alemania mostró un peso ofensivo mucho mayor: ante Curazao firmó 26 tiros, 11 al arco y 3.597 xG; frente a Costa de Marfil, 16 tiros, 7 a portería y 2.397 xG; y aun en la caída contra Ecuador produjo 11 tiros, 3 al arco y 0.67 xG.

Paraguay compitió, pero con un volumen ofensivo mucho menor. Contra Estados Unidos registró 8 tiros, 1 al arco y 0.597 xG; ante Turquía, 6 tiros, 2 a portería y 0.414 xG; y frente a Australia, 8 tiros, 2 al arco y 0.417 xG. En esos tres partidos mundialistas no pasó de 1 gol ni de 0.597 xG, una diferencia que ayuda a explicar por qué la balanza previa se inclina hacia Alemania. En cuanto al plantel, las bajas reportadas son Nico Schlotterbeck del lado alemán, y Omar Alderete junto con Diego Gómez en Paraguay. Cabe destacar que los esquemas tácticos previstos se basan en alineaciones proyectadas, aún no confirmadas.

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En Bolavip, la lectura de la IA para este cruce fue clara: Alemania aparece como favorita para avanzar, con un marcador exacto proyectado de 2-0.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Alemania sobre Paraguay

Mejor forma reciente del lado alemán: Alemania suma 4 triunfos en sus últimos 5 partidos y, más allá del tropiezo reciente ante Ecuador , ya había vencido a Costa de Marfil y aplastado 7-1 a Curazao en este mismo Mundial. Paraguay llega con una secuencia más irregular de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas , suficiente para competir, pero no con el mismo respaldo previo que trae el equipo europeo.

suma y, más allá del tropiezo reciente ante , ya había vencido a y aplastado en este mismo Mundial. llega con una secuencia más irregular de , suficiente para competir, pero no con el mismo respaldo previo que trae el equipo europeo. El volumen ofensivo de Alemania ha sido claramente superior: Los números del torneo sostienen casi por sí solos esa diferencia. Alemania acumuló picos de 26 tiros , 11 remates al arco y 3.597 xG en un partido, además de otra producción alta de 16 tiros , 7 a portería y 2.397 xG . Paraguay, por su parte, no superó 1 gol ni 0.597 xG en ninguno de sus tres juegos mundialistas. A eso se suma que el frente ofensivo alemán proyecta más amenaza con nombres como Kai Havertz, Jamal Musiala y Florian Wirtz , mientras que del lado paraguayo el partido parece más pensado para resistir y reaccionar.

Los números del torneo sostienen casi por sí solos esa diferencia. Alemania acumuló picos de , y en un partido, además de otra producción alta de , y . Paraguay, por su parte, no superó ni en ninguno de sus tres juegos mundialistas. A eso se suma que el frente ofensivo alemán proyecta más amenaza con nombres como , mientras que del lado paraguayo el partido parece más pensado para resistir y reaccionar. Paraguay perfila un cruce incómodo, pero más reactivo: El 0-0 ante Australia y el 1-0 sobre Turquía encajan con un rival compacto, de bloque corto y partidos cerrados. La lectura táctica también va por ahí, con una proyección de 5-4-1 para los sudamericanos. Nagelsmann ya advirtió que Paraguay es un “rival muy incómodo” y que Alemania necesita “un partido perfecto” para superar la serie. Del otro lado, Gustavo Alfaro habló de Alemania como “un campeón del mundo y un candidato”. Ese choque de estilos sostiene el favoritismo alemán, pero no anticipa un trámite sencillo.

¿Qué dijo la IA sobre Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026?

La proyección de probabilidades en los 90 minutos respalda el marcador exacto de 2-0. Según esta lectura, Alemania tiene un 71.2% de probabilidad de ganar, el empate aparece con un 17.2% y Paraguay con un 11.6%.

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Esta lectura favorece a Alemania por razones bastante concretas: llega con mejores resultados recientes, produjo mucho más en ataque durante el torneo y tiene un contexto general más sólido para una eliminatoria de este tipo. Incluso como dato adicional, este será su primer partido de eliminación directa en un Mundial desde 2014, un detalle que subraya el peso competitivo del cruce.

De todos modos, Paraguay sí tiene argumentos para sostener un partido cerrado. Alfaro insistió en que su equipo llegó al Mundial a competir, no solo a buscar resultados, y también señaló el descanso y el viaje previo como un condicionante menor del contexto. A eso se suma la advertencia del propio lado alemán: Kai Havertz remarcó la solidez defensiva de las selecciones sudamericanas, tomando como referencia su cruce ante Ecuador, y en Alemania también se apuntó que Paraguay puede representar un duelo incómodo por rasgos parecidos. El favoritismo existe, pero el margen no es absoluto.

En síntesis

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio a las 14:30 horas (CDMX) en el Gillette Stadium por los dieciseisavos de final.

se enfrentan este lunes 29 de junio a las 14:30 horas (CDMX) en el Gillette Stadium por los dieciseisavos de final. La Inteligencia Artificial pronosticó un resultado exacto de victoria 2-0 a favor de la selección de Alemania.

pronosticó un resultado exacto de victoria 2-0 a favor de la selección de Alemania. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann cuenta con un 71.2% de probabilidad de ganar en los 90 minutos reglamentarios, según la proyección estadística.