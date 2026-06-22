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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: TV y streaming online

La Selección Argentina se mide ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Horarios, canales de TV y opciones de streaming para seguir el partido en vivo desde distintos países.

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026.
© Getty ImagesArgentina vs. Austria por el Mundial 2026.

La Selección Argentina vuelve a presentarse en el Mundial 2026 este domingo cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 11:00 horas de la Ciudad de México y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el ánimo por las nubes luego de su contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en el debut. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al convertir los tres goles del triunfo y quedar a la par de Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos.

Una victoria ante Austria le permitirá a la Albiceleste asegurar su clasificación a la próxima ronda y meterse entre los 32 mejores equipos del certamen. Además, llegaría a la última jornada con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo.

Los europeos también comenzaron el torneo con el pie derecho. En su estreno derrotaron por 3-1 a Jordania y llegan con la misma posibilidad que Argentina: si consiguen los tres puntos, sellarán su boleto a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por TV y streaming?

  • Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
  • Perú: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Colombia: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Ecuador: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Uruguay: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Venezuela: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • México: ViX
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

  • México: 11:00 horas
  • Colombia: 12:00 horas
  • Perú: 12:00 horas
  • Ecuador: 12:00 horas
  • Chile: 13:00 horas
  • Bolivia: 13:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Paraguay: 14:00 horas
  • Uruguay: 14:00 horas
  • Brasil: 14:00 horas
  • Estados Unidos (ET): 13:00 horas
  • España: 19:00 horas

En sintesis

  • Argentina y Austria se enfrentan este lunes por la segunda fecha del Mundial 2026.
  • El director técnico Lionel Scaloni lidera a la selección argentina en este compromiso.
  • El futbolista Lionel Messi anotó tres goles frente a Argelia en el debut.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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