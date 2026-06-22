Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: TV y streaming online

La Selección Argentina vuelve a presentarse en el Mundial 2026 este domingo cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 11:00 horas de la Ciudad de México y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.
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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el ánimo por las nubes luego de su contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en el debut. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al convertir los tres goles del triunfo y quedar a la par de Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos.
Una victoria ante Austria le permitirá a la Albiceleste asegurar su clasificación a la próxima ronda y meterse entre los 32 mejores equipos del certamen. Además, llegaría a la última jornada con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo.
Los europeos también comenzaron el torneo con el pie derecho. En su estreno derrotaron por 3-1 a Jordania y llegan con la misma posibilidad que Argentina: si consiguen los tres puntos, sellarán su boleto a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.
¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por TV y streaming?
- Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
- Perú: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Colombia: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Ecuador: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Uruguay: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Venezuela: DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- México: ViX
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?
- México: 11:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Perú: 12:00 horas
- Ecuador: 12:00 horas
- Chile: 13:00 horas
- Bolivia: 13:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas
- Argentina: 14:00 horas
- Paraguay: 14:00 horas
- Uruguay: 14:00 horas
- Brasil: 14:00 horas
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas
- España: 19:00 horas
En sintesis
- Argentina y Austria se enfrentan este lunes por la segunda fecha del Mundial 2026.
- El director técnico Lionel Scaloni lidera a la selección argentina en este compromiso.
- El futbolista Lionel Messi anotó tres goles frente a Argelia en el debut.