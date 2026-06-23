Se viene un enfrentamiento clave en el Grupo K y la Inteligecia Artificial ya lanzó su vaticinio del marcador.

Este martes 23 de junio se pondrá punto final a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, con el plato fuerte de la jornada y presencia latinoamericana en la cancha. Colombia y RD Congo se enfrentan en una gran propuesta para mantenerse pegados al televisor hasta tarde en esta noche de futbol de selecciones.

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Mientras que la ‘Tricolor’ ganó en su estreno, los ‘Leopardos’ empataron ante el favorito del grupo, obligando a la Selección Colombiana a no menospreciar a su rival de turno. En la previa de un nuevo desafío para ambos, la Inteligencia Artificial lanzó su pronóstico del partido de este martes, con un resultado exacto del encuentro del Grupo K.

El veredicto final de la IA para Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026:

*Colombia 2-0 RD Congo*

La proyección editorial de Bolavip apoyada por IA para esta noche apunta a un partido trabajado, sin lógica de goleada automática, pero sí inclinado hacia el lado colombiano. La tecnología coloca como favorito a la ‘Sele’, con arco en cero a diferencia del juego anterior,pero a la vez sin una supremacía abrumadora demarcada en el resultado.

La IA confía en un triunfo colombiano en México [Foto: Getty]

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Colombia sobre RD Congo:

Contexto del grupo: Colombia llega mejor posicionada en la tabla con 3 puntos gracias al 3-1 sobre Uzbekistán, en tanto que Congo suma 1 unidad tras el 1-1 ante Portugal. El panorama del sector hoy deja a los europeos con 4, a los sudamericanos con 3, a los africanos con 1 y a los asiáticos con 0, una diferencia que empuja la previa hacia el lado cafetero.

Colombia llega mejor posicionada en la tabla con 3 puntos gracias al 3-1 sobre Uzbekistán, en tanto que Congo suma 1 unidad tras el 1-1 ante Portugal. El panorama del sector hoy deja a los europeos con 4, a los sudamericanos con 3, a los africanos con 1 y a los asiáticos con 0, una diferencia que empuja la previa hacia el lado cafetero. Favoritismo y proyección general: De acuerdo a distintos análisis de estadísticas y factores matemáticos, la Selección Colombiana llega mejor parada a este partido y por eso la tendencia favorece a los cafeteros.

De acuerdo a distintos análisis de estadísticas y factores matemáticos, la Selección Colombiana llega mejor parada a este partido y por eso la tendencia favorece a los cafeteros. Más peso ofensivo colombiano: las proyecciones de gol más altas del cruce están del lado de Luis Díaz (0.42), Luis Suárez (0.40), James Rodríguez (0.28) y Jhon Arias (0.26). Del otro lado, los nombres más amenazantes del rival son Yoane Wissa (0.19) y Cedric Bakambu (0.18). Como refuerzo secundario, también aparece una diferencia en la proyección de goles recibidos: Camilo Vargas (0.65) frente a Lionel Mpasi (1.78).

¿Qué dijo la IA sobre Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Colombia 2-0 RD Congo”

La proyección para este partido apunta a una victoria colombiana por dos tantos contra cero, tras la simulación del juego del Grupo K. El 2-0 encaja con el mejor arranque de Colombia en el grupo, con el favoritismo que ya marcan los pronósticos y con un volumen ofensivo proyectado más fuerte del lado de Díaz, Suárez, Rodríguez y Arias.

Ese marcador también tiene sentido bajo una idea de triunfo controlado. Colombia viene de resolver bien su debut con el 3-1 ante Uzbekistán, mientras que el rival dejó una señal competitiva importante al empatar 1-1 con Portugal. Por eso la tesis no empuja a una goleada automática: el cuadro africano ya mostró que puede sostener tramos largos del partido y castigar cuando encuentra espacios.

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Néstor Lorenzo evitó excesos de confianza en la previa al remarcar que el rival “ha hecho un gran partido contra uno de los mejores equipos del mundo” y que “le ha jugado de igual a igual”. Ese matiz pesa en la antesala del cotejo y lo saben todos. Colombia sigue siendo favorita, pero frente a un rival incómodo y con capacidad para salir en transición.

¿Cómo llegan Colombia y RD Congo al partido del Mundial 2026?

Colombia llega después del 3-1 ante Uzbekistán, ubicada en el segundo lugar del grupo con 3 puntos, y con una baja confirmada: Johan Mojica no está disponible. La selección completó además su última sesión en la sede deportiva del Club Atlas, en una jornada previa que incluyó conferencia oficial de Néstor Lorenzo y zona mixta con Johan Mojica, Dávinson Sánchez y Jhon Arias. Una de las prácticas fue alterada por una tormenta eléctrica y terminó antes de lo previsto.

RD Congo llega reforzado por el 1-1 con Portugal, resultado que lo dejó en el tercer lugar con 1 punto antes de esta segunda fecha. Tiene la baja confirmada de Theo Bongonda, pero demostró un alto nivel competitivo tras ese estreno. El DT Sébastien Desabre planteó que el objetivo pasa por sumar 3 o 4 puntos para acercarse a clasificar y que un empate o una victoria le sirve para ese plan. Ahí aparece el principal matiz: Colombia es favorita, sí, pero cruzará a una selección que ya probó que puede ser competitiva ante rivales de elite.