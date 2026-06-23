Se confirmó la formación de la 'Sele' para este desafío y el mediocampista de buen pie no va de arranque. El motivo.

Colombia se prepara para afrontar la que será su segunda medida dentro del Grupo K del Mundial 2026, y para sacar un buen resultado pondrá lo mejor que tiene. Luego de haber superado el debut con una sonrisa y con fiesta en las calles en el país, querrá repetir esas sensaciones cuando cruce a RD Congo esta noche en duelo muy atractivo.

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A poco del puntapié inicial que dé comienzo al compromiso, Néstor Lorenzo dio a conocer la formación de la Selección Colombiana para disputar el juego de entrada. Entre los elegidos, se destaca la ausencia de Richard Ríos, el talentoso volante que brilla en el Benfica de Portugal y no será parte de los titulares para el encuentro de hoy.

Muchos aficionados reclamaron la falta del mediocentro en el equipo; sin embargo se trata de una decisión técnica. El DT quedó conforme con el estreno y por eso repetirá el once que venció a Uzbekistán en la primera fecha. En esta segunda jornada ante RD Congo, vuelven a comenzar los mismos que lo hicieron en la presentación.

Ríos sumó minutos desde el banco en el debut [Foto: Getty]

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De este modo, Richard Ríos volverá a iniciar el encuentro en el banco de suplentes y en su lugar jugará nuevamente Gustavo Puerta, que satisfizo a Lorenzo en el primer partido. El entrenador lo había incluido en el equipo a modo de ‘prueba’ (era su debut en Selección) y su actuación alucinó al estratega, que le da la confianza otra vez.

Sin Richard Ríos entre los titulares, esta es la alineación confirmada de Colombia para enfrentar a RD Congo este martes por la jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

En el estreno oficial en el Mundial 2026, Richard Ríos jugó apenas 14 minutos, siendo el tercer cambio de Néstor Lorenzo. En ese ingreso a los 80 minutos de partido, tocó 9 veces el balón, acertó 7 de 9 pases, recuperó una vez la pelota y cometió una infracción. Esta noche, esperará a ver si el cuerpo técnico de Colombia lo incluye durante un rato más largo ante RD Congo.