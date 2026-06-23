¡Las sorpresas de cada cuatro años! RD Congo asombró a todos cuando en su primer partido en el Mundial 2026 le compitió de igual a igual y le empató a la Portugal de CR7. Tras aquella hazaña y marcador histórico, ahora intentará batir a otro de los equipos que llega condecorado y como uno de los favoritos a quedarse con el título: Colombia.

Publicidad

No solo fue el punto que sumó ni el no haber perdido lo que consiguió el equipo africano en su estreno en la Copa del Mundo. Como adicional a ese resultado inesperado, los ‘Leopardos’ escalaron en el Ranking FIFA, el prestigioso listado de selecciones de Casa Madre. Aquella igualdad le permitió lograr una posición récord en este registro de la entidad.

En la antesala del duelo contra Colombia, RD Congo se encuentra ahora en el 43° puesto de la enumeración de países, con 1487.18 puntos, su mejor performance en el Ranking FIFA. De esta manera, superó a otros participantes del Mundial 2026 tales como Chequia, Qatar, Túnez, Uzbekistán, Arabia Saudita, Iraq, Sudáfrica y Ghana, entre otros.

RD Congo trae la fiesta a la Copa del Mundo [foto: Getty]

Publicidad

En República del Congo saben que más allá de la importancia de un triunfo para acomodarse en el Grupo K, ganarle a Colombia significaría seguir subiendo en esta lista. FIFA premia con importantes saltos cada punto sumado en el Mundial 2026 y en estos dos partidos que les quedan, buscarán hacer la mejor cosecha posible dentro del campo.

Por su parte, mientras RD Congo aparece pasando el cuarente, Colombia marcha en el 12° lugar del Ranking FIFA, como uno de los mejores posicionados de todo el planeta. Tras su victoria en el debut del Mundial 2026, alcanzó los 1712.60 puntos en esta recopilación y cada vez está más cerca de meterse en el “top ten” de este registro oficial.

Así está el “Top 10” del Ránking FIFA en pleno Mundial 2026:

Argentina – 1901.93 puntos. Francia – 1894.40 puntos. España – 1864.32 puntos. Inglaterra – 1829.82 puntos. Brasil – 1772.01 puntos. Marruecos – 1769.98 puntos. Portugal – 1766.74 puntos. Países Bajos – 1764.40 puntos. Alemania – 1760.46 puntos. Bélgica – 1727.88 puntos.