Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Costa de Marfil vs. Ecuador según la IA

Los Elefantes y la Tricolor completan la primera jornada del Grupo E en el estadio de Philadelphia Eagles. ¿Quién se lleva la victoria?

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio de 2026 a las 17:00 (CDMX) por la fase de grupos del Mundial 2026, dentro del Grupo E, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. En la previa, la lectura de la IA marca un choque muy cerrado, pero con el seleccionado sudamericano como ligero favorito para llevarse una victoria por la mínima.

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En Bolavip nos apoyamos en la proyección de la Inteligencia Artificial para buscar un resultado exacto. El pronóstico apunta a una victoria por la mínima de Ecuador, sostenida por su estabilidad reciente, su solidez defensiva y una referencia ofensiva más clara que la de Costa de Marfil.

¿Qué dijo la IA?

“Costa de Marfil 0-1 Ecuador”. Ese es el marcador exacto que arroja la proyección de la IA para este partido.

La lectura combina un ligero favoritismo de Ecuador, una expectativa de pocos goles y una diferencia mínima entre dos selecciones que llegan en buen momento. Enner Valencia aparece como la principal amenaza ofensiva ecuatoriana, mientras que del lado marfileño Amad Diallo y Evann Guessand son los focos de peligro más claros.

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Ecuador goleó a Guatemala en su último partido de preparación (Getty Images)

No se perfila una goleada ni un trámite sencillo. Costa de Marfil también llega en alza, ya mostró capacidad para competir ante rivales fuertes y tiene herramientas para incomodar, pero la balanza sigue inclinándose ligeramente hacia Ecuador.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Ecuador sobre Costa de Marfil

Momento competitivo más estable de Ecuador : llega al debut sin derrotas desde septiembre de 2024 y con el respaldo de haber terminado segundo en la eliminatoria sudamericana . Esa continuidad competitiva le da una base más firme para un estreno que promete mucha tensión.

: llega al debut y con el respaldo de haber terminado . Esa continuidad competitiva le da una base más firme para un estreno que promete mucha tensión. Solidez defensiva como base del pronóstico: la Tri recibió apenas cinco goles en 18 partidos de eliminatoria. Nombres como Willian Pacho y Moisés Caicedo sostienen una estructura que viene funcionando muy bien y que hace prever un partido de pocas llegadas claras.

la recibió apenas de eliminatoria. Nombres como y sostienen una estructura que viene funcionando muy bien y que hace prever un partido de pocas llegadas claras. Más claridad en el frente de ataque: Enner Valencia aparece como la principal referencia de gol de Ecuador y como el nombre ofensivo que mejor sostiene la proyección del partido. El reciente 3-0 sobre Guatemala también ayudó a recuperar la confianza en ataque. Esto no demerita el buen momento de Costa de Marfil, que llega fortalecida por su triunfo ante Francia, aunque en ese partido sufrió bastante en la primera mitad y necesitó una actuación importante de Yahia Fofana antes de crecer tras el descanso.

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Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador al debut

El partido pesa desde la primera fecha. En un sector en el que también aparece Alemania, este cruce puede empezar a perfilar al equipo mejor posicionado para pelear por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Ecuador llega con señales muy sólidas. La Tri no pierde desde septiembre de 2024, terminó segunda en las Eliminatorias Sudamericanas y aterriza en el Mundial con una base competitiva muy clara. Su último amistoso también dejó buenas sensaciones: un 3-0 sobre Guatemala, resultado que ayudó a reforzar la confianza antes del debut.

Del otro lado, Costa de Marfil también llega a este debut en buen momento. El equipo africano viene de vencer 2-1 a Francia, una victoria de mucho impacto en su preparación, y luego sumó otro triunfo ya en Estados Unidos. Ese cierre positivo impide que el favoritismo ecuatoriano sea absoluto y proyecta un partido mucho más cerrado y táctico.

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En síntesis