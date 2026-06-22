Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Jordania vs. Argelia según la IA

La IA proyecta un resultado exacto para el Jordania vs. Argelia en el Mundial 2026. El cruce se juega hoy lunes 22 de junio de 2026 a las 21:00 (CDMX), por la segunda jornada del Grupo J, en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por el Mundial 2026. El conjunto asiático viene de caer 3-1 ante Austria y Argelia perdió 3-0 frente a Argentina.

Publicidad

Con este contexto, la balanza se inclina hacia Argelia, aunque no pinta para ser una goleada de trámite. La proyección apunta a un partido trabajado, con mayor control argelino y un marcador ajustado pero favorable para el equipo africano.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Argelia sobre Jordania

Contexto del grupo y debut: ambos llegan golpeados tras perder en su estreno del Grupo J , así que la urgencia es compartida. Jordania cayó 3-1 ante Austria y Argelia perdió 3-0 con Argentina , un escenario que vuelve este cruce un duelo de supervivencia.

ambos llegan golpeados tras perder en su estreno del , así que la urgencia es compartida. cayó y perdió , un escenario que vuelve este cruce un duelo de supervivencia. Forma reciente: la inercia favorece a Argelia . Jordania suma 6 partidos sin ganar , mientras que la selección argelina mostró un nivel bastante más estable antes de arrancar el Mundial.

la inercia favorece a . suma , mientras que la selección argelina mostró un nivel bastante más estable antes de arrancar el Mundial. Jerarquía y perfil competitivo: aun después del tropiezo ante Argentina, Argelia llega mejor parada por estructura colectiva, plantel y favoritismo general. No alcanza para pronosticar un baile, pero sí para respaldar su victoria.

¿Qué dijo la IA sobre Jordania vs. Argelia en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Jordania 0-2 Argelia”

La proyección apunta a una victoria argelina por 0-2 por su mejor forma previa al torneo y por las dudas defensivas que dejó Jordania en el debut. Argelia también perdió en su debut, es cierto, pero su funcionamiento previo al torneo fue más consistente y eso pesa en un duelo de matar o morir. Además, llega con más armas competitivas que Jordania, que arrastra una sequía de victorias y dudas en defensa.

Publicidad

El 0-2 encaja más con un triunfo controlado que con una exhibición ofensiva. Argelia parte como favorita, pero el trámite no invita a imaginar una goleada de escándalo; ambos equipos juegan con urgencia real y cualquier error puede costarles el Mundial. El pronóstico se inclina hacia una victoria trabajada, con más orden y pegada del lado argelino.

Aun así, Jordania tiene argumentos para incomodar por lapsos. La necesidad de reaccionar la obliga a morder en toda la cancha, y si logra encontrar espacios al contragolpe puede generar peligro, sobre todo con el desequilibrio de Mousa Al-Tamari. Sin embargo, esto no cambia la lectura principal: Argelia se mantiene como la gran favorita para llevarse los tres puntos, aunque sin un margen exagerado.

Cómo llegan Jordania y Argelia al partido

Jordania llega después del 3-1 ante Austria, con cinco días completos de descanso, ubicada en el 3º lugar del Grupo J con 0 puntos y una diferencia de -2. Su esquema base es un 3-4-3 y no reporta bajas para este compromiso. El equipo de Jamal Salameh necesita ajustar tuercas en defensa y encontrar mayor volumen de juego en ataque, donde Mousa Al-Tamari es el motor creativo y Ali Olwan llega tras marcar el único gol jordano en el debut. La selección entrenó el 19 de junio en el Portland University Stadium.

Publicidad

Argelia aterriza tras el 0-3 frente a Argentina, también con cinco días completos de descanso, en el 4º puesto del grupo con 0 puntos y una diferencia de -3. Su dibujo táctico habitual es un 4-2-3-1, y Mohamed Amoura figura como baja para este duelo. Aun con esta ausencia, la balanza se inclina a su favor gracias a su buen cierre de preparación mundialista, donde sumó triunfos ante Bolivia y Países Bajos, además de un contundente 7-0 sobre Guatemala. Estos antecedentes respaldan por qué llega mejor perfilada a esta segunda fecha.

En síntesis