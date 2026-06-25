Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Sigue EN VIVO la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

8 de los 12 terceros de esta Copa del Mundo avanzarán a los 16avos de final. Conoce cómo viene la lucha entre las selecciones.

Mejores terceros de la Copa del Mundo 2026
© Getty ImagesMejores terceros de la Copa del Mundo 2026

En el Mundial 2026 no solo clasifican las dos mejores selecciones de cada grupo. A diferencia de ediciones anteriores, ahora la Copa del Mundo cuenta con 48 equipos y la primera instancia de eliminación directa son los 16avos de final en lugar de los octavos de final.

Al haber 32 países en la primera instancia de eliminación directa, la clasificación en la fase de grupos se extendió tres equipos en lugar de dos, pero solo los mejores. Puntualmente, los ocho mejores terceros.

En este contexto, la Jornada 3 de la Copa del Mundo 2026 se vive al rojo vivo con las definiciones de los clasificados a los 16avos de final y muchos deberán esperar hasta el final para conocer si avanzan de ronda o no.

La tabla EN VIVO de los mejores terceros del Mundial 2026

Bosnia, el primer clasificado como tercero

La primera selección que aseguró su lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 fue Bosnia, que terminó tercera en el Grupo B con 4 puntos, por detrás de Suiza y Canadá.

Ver también

¿Por qué hay selecciones que no juegan por nada en la Jornada 3 del Mundial 2026?

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones