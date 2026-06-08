Wilton Sampaio ya dirigió cuatro partidos en la edición pasada del Mundial 2022 y es un hombre de mucha experiencia.

Cada vez falta menos para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 del próximo jueves contra Sudáfrica. El primer partido de una Copa del Mundo siempre se vive con mucha emoción y nerviosismo en general, por eso el árbitro principal toma una relevancia mayor en el juego.

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A tres días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA confirmó oficialmente que el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro principal del primer juego del equipo de Javier Aguirre.

Detalles de Wilton Sampaio

Wilton Sampaio es un árbitro de 44 años con mucha experiencia tanto a nivel nacional como también en lo continental y Mundial. Esta será la segunda edición de la Copa del Mundo en la que dirigirá el brasileño ya que participó de cuatro partidos en Qatar 2022.

Wilton Sampaio es reconocido por tener una personalidad fuerte y ser un poco ‘localista’, una jerga que se utiliza habitualmente en el mundo del futbol y que, en este caso, podría beneficiar a México de cara al debut en la Copa del Mundo frente a Sudáfrica.

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Wilton Sampaio dirigió Francia ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2022 (Getty Images)

El brasileño ha dirigido más de 600 partidos a lo largo de su carrera, por eso es que la Comisión de Árbitros de FIFA eligió a un principal con experiencia para el primer partido del Mundial 2026.

Esta no será la primera vez que Wilton Sampaio arbitre un partido de México debido a que el brasileño fue el principal en un juego del Tri en la Copa América 2016, más precisamente en la victoria de la selección nacional por 2-0 frente a Jamaica en la Fase de Grupos.

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La terna arbitral completa de México ante Sudáfrica

Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Quinto árbitro: Eduardo Cardozo

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

AVAR: Juan Lara (Chile)

SVAR: Jerome Brisard (Francia)

En síntesis