El SoFi Stadium, que durante el Mundial 2026 se llamará “Los Ángeles Stadium” por conflicto de intereses, captó la atención de los fanáticos en la previa de Estados Unidos vs. Paraguay. Su particular estructura generó sorpresa entre los televidentes, poco acostumbrados al diseño que tiene en su interior el recinto del debut del seleccionado local.

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Lo más asombroso para los aficionados en torno a esta edificación tiene que ver con el “anillo redondo” suspendido en el techo, que hace diferente al estadio respecto a otros. Esa armazón sostenida por encima del campo de juego no es otra cosa que una pantalla gigante de 360 grados, que se puede ver desde prácticamente todas las ubicaciones.

Esta gigantesca pantalla, diseñada por la compañía Samsung Electronics y considerada de las más importantes del mundo, tendrá una utilidad múltiple a partir del Estados Unidos vs. Paraguay. A lo largo del Mundial 2026 que para EE.UU. comienza esta tarde, se le dará una gran variedad de aplicaciones para mejorar la experiencia del especrador.

El anillo del SoFi Stadium desde otro ángulo más alto [foto: Getty]

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Esta estructura inusual del SoFi Stadium se llama “Infinity Screen” y funcionará principalmente como videomarcador, para que los presentes no deban usar el reloj o el celular. Estarán fijos el resultado parcial del compromiso con los escudos de cada selección, el tiempo del encuentro, los goleadores si los hay, y los datos que tendría una “planilla de partido”.

En la previa de cada juego, este anillo dará a conocer las alineaciones de los equipos, e irá enfocando a los fanáticos en sus asientos, algo que repetirá durante el partido. Además, a lo largo de cada cita del Mundial 2026, se exhibirán estadísticas en tiempo real, se mostrarán los amonestados cuando los haya y lo mismo con las sustituciones de jugadores.

Al tratarse de una pantalla tan grande y en alta definición, el Infinity Screen del SoFi Stadium de Los Ángeles aprovechará las pausas o interrupciones para mostrar imágenes. Entre otras, se repetirán los goles, se mostrarán las revisiones de VAR y se pasarán videos institucionales de FIFA, generando un ambiente especial y distinto para los fanáticos asistentes.

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Para el caso puntual del partido entre Estados Unidos y Paraguay de esta tarde de viernes, además, se le dará otra función especial acorde al evento: la inauguración del Mundial 2026 en EEUU. Allí se replicará con imágenes lo que suceda en la ceremonia tan solo algunos metros más abajo sobre el césped, para aquellos que estén en un asiento más lejano y vean poco lo que ocurre.