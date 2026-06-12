A continuación te contamos los detalles de la ceremonia de apertura que preparó EEUU para la Copa del Mundo.

Tras el puntapié inicial del Mundial 2026 en México y la ceremonia de apertura realizada en Canadá, Estados Unidos será escenario de la tercera inauguración organizada por la FIFA para esta edición. Antes del debut del último país anfitrión en la Copa del Mundo, los aficionados disfrutarán de un espectáculo musical con artistas de talla internacional.

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Esta tarde será el estreno oficial del tercer país sede, Estados Unidos, que debutará ante Paraguay en Los Ángeles, por la primera jornada del Grupo D de este Mundial 2026. Sin embargo, el juego no comenzará sino hasta que se desarrolle la tradicional fiesta de inauguración, que será la última de las tres preparadas, una por huésped.

Tal como sucedió en México y Canadá, en Estados Unidos el show que dará inicio a los partidos en este territorio contemplará la performance de varios cantantes, en este caso mayormente mujeres. La popular californiana Katy Perry fue elegida como “headliner” y será la intérprete principal de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el SoFi Stadium.

El SoFI Stadium espera por su gran celebración [Foto: Getty]

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No obstante, si bien será la gran protagonista de la jornada, Katy Perry estará acompañada por otras tres artistas femeninas: Anitta, Lisa y Tyla tendrán su “solo” en el centro del campo. Una brasileña, una tailandesa y una sudafricana, con presencia de distintos continentes para reflejar el carácter global del torneo según apuntó la propia FIFA.

Por último, en las últimas horas también se ha confirmado que al grupo de cantantes mujeres se sumará Future, reconocido rapero estadounidense nacido en Atlanta. Con esto, junto a Katy Perry, Anitta, Lisa y Tyla, serán los encargados de animar la fiesta que predecerá al encuentro entre el dueño de casa y Paraguay, en la continuidad del Mundial 2026.

Si bien la organización de la Copa del Mundo no reveló cuál será el orden en que ingresarán a la pista (es parte de la sorpresa), Katy Perry iría a lo último para cerrar el show a tope. La ceremonia comenzará a partir de las 17.30 horas del Centro de México -16.30 horas de Los Ángeles-, y tendrá una duración de entre veinte y veinticinco minutos. A las 19.00 hora CDMX comenzará el Estados Unidos vs. Paraguay del Grupo D.